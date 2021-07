Konzerte 2022: Diese Acts kommen für Live-Auftritte nach Deutschland

Der Musiker starb bereits in der vergangenen Woche, wie die Ska-Punk-Band in einem berührenden Facebook-Statement mitteilte.

Der Gitarrist Daniel Junker, den viele vor allem mit seinem Spitznamen „Blubbi“ kennen, ist verstorben. Das teilte seine Band Sondaschule auf Facebook mit. „Vor 19 Jahren sind wir gemeinsam vom Keller in der Bergmannstrasse aus losgezogen, um die Welt zu erobern und haben verdammt viel Glück gehabt, Dich an unserer Seite zu haben – Vom „Pisse“-Proberaum im Bunker, über Jugendheime und Stadtfeste, bis hin zur Rock am Ring Mainstage sind wir den Weg zusammen gegangen“, schrieben seine Kollegen und ergänzten: „Blubbi würde sagen: 'It’s a long way to the top if you wanna rock n roll'.“ Die Todesursache blieb zunächst…