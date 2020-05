Rock am Ring / Rock im Park: Alle Infos zum Ticket-Umtausch

Das wird Sie auch interessieren





Seit Mittwoch (13. Mai) können Ticket-Käufer ihre Karten für Rock am Ring und Rock im Park auf das nächste Jahr übertragen lassen. Der Veranstalter will den Vorgang über eine Onlineplattform „unkompliziert in wenigen Schritten bestätigen“. Dabei gehe es um Rückerstattungen in Form eines Umtauschs. Als „Dankeschön“, schreibt Live Nation in der Pressemitteilung, erhielten die Nutzer des aktuellen Angebots „ein Ring- bzw. Parkrocker-Treuepaket u.a. mit einem exklusiven Jubiläums-Basecap.“

„RaR“ und „RiP“ sollen im Jahr 2021 vom 11.-13. Juni 2021 stattfinden. „Baldmöglichst“, heißt es, würden „weitere Optionen für Ticketkäufer bekanntgegeben, die sich noch nicht zu einer Teilnahme im nächsten Jahr entschlossen haben.“

Weitere Informationen zu Lineup und Vorverkaufsstart 2021 liegen noch nicht vor.

Ticketumtausch und Rückerstattungen unter www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com.

Rock am Ring – Rock im Park

11. – 13. Juni 2021