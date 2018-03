Rock am Ring und Rock im Park 2018: Tagestickets im Angebot

332. The Supremes – Baby Love Diana Ross war nicht unbedingt die stärkste Sängerin der Supremes, doch wie das legendäre Motown-Produktionsteam schnell herausfand, verbreitete ihre Stimme in den tieferen Lagen eine magische Erotik. Als „Baby Love“ fertig war, hielt ihn Motown-Chef (und Dianas damaliger Lover) Gordy trotzdem für nicht catchy genug und schickte die Damen zurück ins Studio. Daraus resultierte das rauchige „Oooooh“ gleich am Anfang. Erschienen auf: Where Did Our Love Go? 1964