Rock am Ring: Scheiß Wetter, die ersten Zelte stehen unter Wasser!

Weil ein Mann die Darbietung ihres ESC-Beitrags „Storm“ störte, hätte SuRie für Großbritannien nochmal rangedurft. Doch sie bewies Coolness.

Schock-Moment beim Finale des Eurovision Song Contest 2018: Während des Auftritt der Vertreterin Großbritanniens, Susanna Marie Cork alias SuRie, rannte ein Mann auf die Bühne und entriss ihr das Mikrofon. Wenig später stand fest: SuRie darf ihren Song „Storm“ ein zweites Mal aufführen – ganz am Ende der dreistündigen Veranstaltung, was nicht die schlechtesten Chancen bietet. Und was macht die Britin? Lehnt ab. SuRie teilte mit, sie sei zufrieden mit ihrer Darbietung gewesen. Der Flitzer, der mit den Worten „All the Nazis of the UK media, we demand freedom“ auf die Bühne stürmte, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Hier ist das…