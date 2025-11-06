Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Die Rock & Roll Hall of Fame wird an diesem Samstag, dem 8. November, in Los Angeles eine neue Generation legendärer Musiker aufnehmen. Soundgarden, OutKast, die White Stripes, Cher, Cyndi Lauper und weitere Künstler werden in die berühmte Institution in Cleveland aufgenommen.

Große Namen und besondere Auftritte

In den Wochen vor der Zeremonie gaben die Organisatoren bekannt, welche Künstler und Prominenten auftreten oder Laudatien halten werden. Darunter Chappell Roan, David Letterman, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Donald Glover, die Killers, Elton John, Jim Carrey, Missy Elliott und viele mehr.

Für die Zeremonie sind zahlreiche Überraschungen geplant. Sicher ist jedoch, dass Chappell Roan Cyndi Lauper in die Hall of Fame einführen wird, begleitet von Avril Lavigne, die gemeinsam mit der „True Colors“-Sängerin auftreten wird.

Soundgardens Aufnahme wird mit einem „Seattle All-Star“-Tribute gefeiert. Nancy Wilson (Heart), Mike McCready (Pearl Jam), Jerry Cantrell (Alice in Chains) und Taylor Momsen (The Pretty Reckless) werden gemeinsam performen. „Wir wollten es so ‚Seattle-zentriert‘ wie möglich halten und Musiker einbeziehen, die von Anfang an dabei waren“, sagte Schlagzeuger Matt Cameron der „Seattle Times“.

OutKast, die White Stripes und weitere Ehrungen

Twenty One Pilots werden den White Stripes Tribut zollen. Allerdings ohne eine Reunion, da Meg White nicht teilnehmen wird. Auch Bad Company verzichten auf einen gemeinsamen Auftritt, da Sänger Paul Rodgers seine Gesundheit nicht riskieren möchte. Drummer Simon Kirke wird dennoch performen.

Donald Glover (Childish Gambino) wird OutKast in die Hall of Fame einführen. Unterstützt von Janelle Monáe und Killer Mike. David Letterman wird voraussichtlich den verstorbenen Singer-Songwriter Warren Zevon ehren, der den Musical Influence Award erhält. Ebenso wie Salt-N-Pepa.

Außerdem werden Chubby Checker und Joe Cocker posthum aufgenommen. Nicky Hopkins, Carol Kaye (die ihre Einladung ablehnte) und Thom Bell erhalten die Auszeichnung für musikalische Exzellenz, während der ehemalige Warner-Bros.-Präsident Lenny Waronker mit dem Ahmet-Ertegun-Award geehrt wird.

Weitere Teilnehmer und besondere Momente

Unter den weiteren Künstlern und Prominenten, deren Rollen noch nicht bekannt gegeben wurden, finden sich Bryan Adams, En Vogue, Feist, Flea, Iggy Pop, Questlove, Nathaniel Rateliff, die Tedeschi Trucks Band, Mick Fleetwood, Lisa Coleman, Gina Schock (The Go-Go’s) und Joe Perry.

„Jedes Jahr bringt die Rock & Roll Hall of Fame-Zeremonie die einflussreichsten Musiker der Gegenwart zusammen, um ihre Helden zu ehren, die ihre Karrieren inspiriert haben“, erklärte John Sykes, Vorsitzender der Rock & Roll Hall of Fame Foundation. „Diese Künstler kommen aus aller Welt, um musikalische Momente zu schaffen, die für immer in Erinnerung bleiben werden.“