Rock im Park 2023 | Alle Infos zum Festival | Tickets, Anfahrt, Wetter

Foto: © Dieter Jakob. All rights reserved.

Kings Of Leon - Forest Stage

An diesem Wochenende findet in Nürnberg wieder das „Rock im Park“-Festival statt: vom 2. bis 4. Juni 2023 auf dem Nürnberger Zeppelinfeld.

Erste Acts des Line-ups wurden bereits im November letzten Jahres bekanntgeben. Zu Beginn des Monats wurde der finale Spielplan dann endgültig verkündet (ROLLING STONE berichtete).

Für 2023 sind die Kings of Leon, die Toten Hosen und die Foo Fighters die Headliner. Die Bands Aviva, Bad Wolves und The Distillers treten nicht auf, da sie ihre Tourneen absagen mussten. Neu im Programm sind: Hot Milk, The Foxies und der Warsteiner Bandcontest-Gewinner Friends Don’t Lie.

Rock im Park Line-up & Timetable:

Freitag, 2. Juni

Kings of Leon

K.I.Z

Tenacious D

Evanescence

Incubus

Kontra K

Papa Roach

Provinz

Blond

Boy Bleach

Bury Tomorrow

Cleopatrick

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Mantar

Nothing But Thieves

Nova Twins

Pabst

The Chats

The Foxies

The Menzingers

The Raven Age

VV

Samstag, 3. Juni

Die Toten Hosen

5fdp

Bring me the Horizon

Machine Gun Kelly

Architects

Nofx

Sum 41

Turnstile

Arch Enemy

Boy sets Fire

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Die Nerven

Lauren Sanderson

Maggie Lindemann

Mod Sun

Nothing, Nowhere.

Spiritbox

Steel Panther

Thees Uhlmann & Band

The Warning

Three Days Grace

Sonntag, 4. Juni

Foo Fighters

Limp Bizkit

Rise against

Apache 207

Fever 333

Giant Rooks

Yungblud

Badmómzjay

Bounty & Cocoa

Brutus

Employed to serve

Finch

Flogging Molly

Friends don’t lie

Hot Milk

Jinjer

Juju

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless in White

Set it off

Silverstein

Touché Amoré

Yonaka

„Rock im Park“-Tickets:

Tickets für das Rock im Park gibt es bei Eventim oder unter folgendem Link. Zur Auswahl stehen sowohl Tages- als auch Wochenend-Tickets in verschiedenen Kategorien.

Das Weekend Festival Ticket General Camping oder Weekend Festival Ticket Green Camping kosten jeweils 298,- Euro. Es handelt sich dabei um ein 3-Tage-Festival-Hardticket inklusive Parken und Camping auf den offiziell ausgewiesenen Plätzen. Beim Green Camping liegt der Fokus auf Naturschutz und Mülltrennung. Das Ticket ist nicht übertragbar.

Das Day Festival Ticket kostet 99,- Euro und ist als Tagesticket für Freitag, Samstag oder Sonntag, den 04. Juni, erhältlich.

Wem das nicht genügt, kann sein Ticket für schlappe 499,- Euro upgraden. Das Zusatzticket VIP Upgrade Weekend beinhaltet folgende Leistungen an allen drei Festivaltagen:

• Exklusives Rock im Park Merch-Paket

• Freie Getränke (Bier, Softgetränke, Wasser) und Speisen in der Utopia Lounge

• Zutritt zur Utopia Lounge, der exklusiven VIP-Tribüne mit bester Sicht auf die Utopia Stage, eigener Bar und Toiletten nur für VIPs

• Exklusiver Zugang zum 1. und 2. Wellenbrecher der Utopia Stage über die Hermann-Böhm-Straße (sofern Kapazität vorhanden)

• Shuttle-Service direkt aufs Gelände

• Separater VIP-Eingang

• Reservierter VIP-Parkplatz

Anfahrt zum Rock im Park:

Adresse:

Zeppelinfeld

90471 Nürnberg

Bahnfahrer reisen bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Innerhalb Bayerns nutzt man am besten das Bayern-Ticket der Deutschen Bahn, gültig für den gesamten Regionalverkehr in Bayern. Informationen zu den Verbindungen findet man auf www.bahn.de.

Vom Hauptbahnhof aus bietet der VGN eine Weiterfahrt. Anreisende mit dem Auto nutzen die Park & Ride-Anlagen.

Mit der S-Bahn fahren Festivalbesucher zur Haltestelle Dutzendteich oder mit der Tram bis zur Haltestelle Doku-Zentrum. So kommt man am schnellsten zum Campingplatz. Die passende Verbindung ist hier im Widget der VGN nachschaubar.

Weitere Infos zu Camping und Parken gibt es auf der „Rock im Park“-Homepage.

Bargeldlos bezahlen:

Auf dem gesamten Festivalgelände wird ausschließlich bargeldlose Bezahlung via Cashless möglich sein. Dazu registriert man sein Ticket vorab unter folgendem Link und lädt ein beliebiges Guthaben auf. Am Festival-Check-In wird das Ticket gegen ein Wristband inklusive Cashless-Chip eingetauscht. Damit kann man überall auf dem Rock am Ring bargeldlos bezahlen. Über die App und Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände lässt sich das Guthaben jederzeit bequem neu aufladen. Nach dem Festival kann man das Restguthaben einfach zurückfordern.

Wetter auf dem Rock im Park:

Auf dem Rock im Park gibt es am Freitagmorgen mehr Wolken als Sonne bei Werten von 12 Grad Celsius. Später gibt es lockere Bewölkung und die Höchstwerte liegen bei circa 25 Grad. In der Nacht bilden sich vereinzelt Wolken und die Luft kühlt sich auf 10°C ab.

Am Samstag gibt es den ganzen Tag überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 15 bis 25 Grad. In der Nacht ist es locker bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 11°C.

Sonntag ist es auf dem Rock im Park am Morgen sonnig bei Temperaturen von 11°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es mittags und auch abends locker bewölkt bei Temperaturen von 17 bis 22°C. In der Nacht bilden sich leichte Wolken bei Werten von 11 Grad Celsius.