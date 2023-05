Rock am Ring und Rock im Park 2023: Letzte Bandwelle und Timetable

Der Veranstalter der Schwesterfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ hat das komplette Timetable für Sommer 2023 bekannt gegeben. Neu mit dabei sind Hot Milk aus Manchester, das Powertrio The Foxies aus Nashville und der Warsteiner Bandcontenst-Gewinner Friends Don’t Lie. (Aviva, Bad Wolves und The Distillers mussten ihre Touren und somit auch Auftritte auf beiden Festivals absagen, wie die Veranstalter auf Instagram berichten.)

Die Zwillingsevents finden vom 2. bis 4. Juni in der Eifel und in Mittelfranken statt, also einmal am Nürburgring und einmal auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg.

Rock am Ring und Rock im Park: Highlights aus dem Timetable

Beide Festivals verfügen an drei Tagen über drei Bühnen, genannt „Utopia“, „Mandora“ und „Orbit“. Der erste Freitag „am Ring“ beginnt um 13:45 Uhr mit Flogging Molly als einer von sieben Bands der Stage. Dort findet man um 17:30 Uhr auch Yungblud, gefolgt von Limp Bizkit, Rise Against und, als Headliner, die Foo Fighters um 22:45 Uhr. Auf der „Mandora“ findet man Artists wie Badmómzjay, die Giant Rooks oder als „Late Night Special“ Apache 207 um 00:45 Uhr.

So geht es das ganze Wochenende weiter: Im Line-Up finden sich Namen wie Kontra K., Rise Against, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Die Toten Hosen, Thees Uhlmann, SUM 41 und Meshuggah.

Der ursprünglich geplante Gig von Pantera wurde aufgrund anhaltender Kritik an Sänger Phil Anselmo gestrichen.

Mehr über Rock am Ring und Rock im Park

Auf den Websites der Festivals findet sich die App, mit der man sich seinen eigenen Zeitplan erstellen kann. Ab Dienstag (9. Mai) gibt es auch wieder bis zu 30 Prozent Preisnachlass auf die Wochenendtickets für die Zwillingsfestivals im Rahmen der „Deal der Woche“-Reihe des Ticketanbieters Eventim. Die Aktion läuft bis zum 14. Mai.

Reguläre Tickets für das ganze Wochenende gibt es ab 229 Euro zzgl. Tickets fürs Camping und Parken ab 69 Euro auf den jeweiligen Websites.