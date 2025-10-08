The Cure 2026 in Berlin: So sichern Sie sich Tickets für die Konzerte

The Cure nur noch Nummer drei hinter Lewis Capaldi und Calvin Harris

The Cure spielen im Sommer 2026 endlich wieder live in Berlin. Am 10. und 11. Juli erwarten Fans zwei Open-Air-Konzerte auf der Parkbühne Wuhlheide. Da sich schon jetzt ein großes Interesse an den Shows abzeichnet, sollten Fans den Ticketkauf gut planen.

The Cure: Exklusiver Fan- und Promoter-Pre-Sale

Der Ticketverkauf für The Cure in Berlin wird in mehreren Phasen ablaufen: Zuerst startet am Montag (13. Oktober 2025) um 10 Uhr CEST der exklusive Fan- und Promoter-Pre-Sale. Fans, die sich im Vorfeld bei der Mailing-Liste der Band angemeldet haben, dürften wohl die beste Chance haben, Tickets zu ergattern. Der Prozess ist simpel und kostenlos: Es genügt bereits, eine Emailadresse einzugeben und diese über den zugeschickten Link zu bestätigen. Daraufhin erhält man einen Link zur Pre-Sale-Webseite, wo es ab dem 13. Oktober Tickets zu kaufen gibt. Darüber hinaus kann man zur selben Zeit auf der Webseite des Veranstalters zuschlagen.

Fan- und Promoter-Sale verpasst – was nun?

Wer am Montag noch kein Glück hatte, kann es am Mittwoch (15. Oktober) ab 10 Uhr noch einmal versuchen. Dann wird es bei Eventim einen exklusiven Pre-Sale geben. Der allgemeine Vorverkauf beginnt schließlich am Freitag (17. Oktober 2025) um 10 Uhr. Für den Ticketkauf heißt es: Frühzeitig ein Nutzerkonto anlegen oder direkt einloggen, schon ein Zahlungsmittel hinterlegen und natürlich am Verkaufstag pünktlich online sein. Idealerweise kann man auch Familie und Freunden Bescheid geben, um die Erfolgschancen im Vorverkauf zu erhöhen. Es lohnt sich oft, nach dem ersten Ansturm um 10 Uhr dranzubleiben. Denn häufig werden Tickets, die zunächst im Warenkorb anderer Fans waren, aber nicht gekauft wurden, wieder als verfügbar angezeigt.

Vorsicht vor Scammern

Tickets sind ausschließlich bei offiziellen Anbietern erhältlich, also beispielsweise bei Eventim und im Karsten Jahnke Ticketshop. Auch der offizielle Fan-to-Fan-Verkauf über Eventim soll sichere Käuferwechsel ermöglichen und vor Betrug schützen. Fans sollten unbedingt vorsichtig sein, denn Tickets von Drittanbietern oder über Online-Auktionsseiten bergen das Risiko, dass sie ungültig sind. So ist nicht nur das Geld weg, sondern man verpasst auch das Konzert von The Cure.

Die Shows versprechen in jedem Fall ein großes Spektakel zu werden: Mit Hits aus ihrer fast 50-jährigen Karriere und Songs vom aktuellen Album „Songs Of A Lost World“ sowie einem weiteren neuen Album, das bald erscheinen soll, dürften es zwei großartige Abende in der Berliner Wuhlheide werden.