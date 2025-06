Rock im Park 2025: Tickets, Anfahrt, Parken & Wetter

An diesem Wochenende stehen die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park zum 40. Mal an. Vom 6. bis 8. Juni spielen etwa 100 Künstler:innen auf beiden Festivals – das Line-up ist beinahe identisch. Rock im Park findet wie gewohnt in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld statt und die Tickets sind bereits komplett ausverkauft.

Line-up & Timetable

Zum Anlass des 40. Geburtstages gibt es in diesem Jahre vier statt drei Bühnen auf dem Festivalgelände. Eine Auswahl des Line-ups gibt es hier:

Freitag, 6. Juni 2025

Utopia Stage: Slipknot, Konra K, Bullet For My Valentine, Spiritbox

Mandora Stage: SDP, Rise Against, In Flames, Heaven Shall Burn

Orbit Stage: Touché Amoré, Millenclin, Smash Into Pieces, Seven Hours After Violet

Atmos Stage: Tourbostaat, Zebrahead, SiM, Superheaven, Trophy Eyes

Samstag, 7. Juni 2025

Utopia Stage: Korn, Falling in Reverse, Beatsteaks, Idles, The Warning

Mandora Stage: Sleep Token, Powerwolf, Lorna Shore, The Ghost Inside, Jinjer

Orbit Stage: Brutalismus 3000, Stay Away From The Path, Terror, Thrown

Atmos Stage: ZSK, Deine Cousine, Massendefekt, AViVa, Drug Church

Sonntag, 8. Juni 2025

Utopia Stage: Bring Me The Horizen, Biffy Clyro, A Day To Remember, Weezer

Mandora Stage: K.I.Z, The Prodigy, Feine Sahne Fischfilet, Frank Turner & The Sleeping Souls

Orbit Stage: Electric Callboy, Tocotronic, Olli Schulz & Band, Adam Angst

Atmos Stage: Boston manor, creeper, Fleshwater, Nasty

Den konkreten Timetable gibt es auf der Website des Festivals nachzulesen.

Tickets

Alle 88.500 Wochenend- und Tagestickets sind bereits ausverkauft. Der Verkaufspreis für die Wochenendtickets bewegte sich um die 297 Euro pro Person und die Tagestickets bei etwa 199 Euro. Tagestickets wurden dieses Jahr nicht angeboten. Wer Glück hat, kann sich aber noch Tickets bei Fan Sales auf verschiedenen Seiten ergattern, darunter fansale.de und eventim – wir drücken die Daumen.

Campen & Parken

Die Campingplätze öffnen bereits einen Tag vor dem offiziellen Festivalbeginn, am 9. Juni (Donnerstag) um 9 Uhr.

Wer mit dem Auto anreist, kann dieses auf den ausgewiesenen Parkplätzen abstellen. Ein Parkticket ist bei den „Weekend-Tickets“ mitinbehalten, nicht aber in den Tagestickets enthalten. Das Parken des PKW auf den Camping- oder Caravanplätzen ist nicht gestattet. Wer dies tun möchte, benötigt ein separates Ticket.

Alle Optionen gibt es auf der Website der Veranstalter.

Anfahrt

Bahnfahrende reisen bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Innerhalb Bayerns nutzt man am besten das Deutschlandticket der Deutschen Bahn, gültig für den gesamten Regionalverkehr in Bayern. Vom Hauptbahnhof aus bietet der VGN eine Weiterfahrt. Anreisende mit dem Auto nutzen die Park-and-Ride-Anlagen.

Mit der S-Bahn fahren Festivalbesucher:innen zur Haltestelle Dutzendteich oder mit der Tram bis zur Haltestelle Doku-Zentrum. So kommt man am schnellsten zum Campingplatz. Die passende Verbindung ist hier im Widget der VGN nachlesbar.

Lageplan

Bargeldlos bezahlen

Auf dem gesamten Festivalgelände wird ausschließlich bargeldlose Bezahlung möglich sein. Dazu registriert man sein Ticket einfach vorab hier und lädt ein beliebiges Guthaben auf. Am Festival-Check-In wird das Ticket gegen ein Wristband inklusive Cashless-Chip eingetauscht. Damit kann man überall auf dem Rock am Park ohne Cash bezahlen. Über die App und Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände lässt sich das Guthaben jederzeit bequem neu aufladen. Nach dem Festival kann man das Restguthaben einfach zurückfordern.

Wetter

Das Wetter bei Rock im Park 2025 wird voraussichtlich größtenteils bewölkt. Am Freitag (6. Juni) soll es mittags bis zu 21 Grad werden. Auch abends soll sich die Temperatur halten und die Sonne soll teils scheinen. Nachts fallen die Temperaturen auf 18 Grad ab und es gibt leichten Regen. Der Samstag (7. Juni) sieht ähnlich aus, nur dass es dort auch mittags vereinzelnd zu Regen kommen soll. Abends soll die Sonne aber bei 20 Grad vereinzelnd scheinen. Am letzten Festivaltag (8. Juni) soll es von Mittag bis Abend teils sonnig werden und die Temperaturen bewegen sich um die 2o Grad.