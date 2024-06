Von Freitag (7. Juni) bis Sonntag (9. Juni) bebt wieder der Boden in Nürnberg, denn das alljährliche Rock im Park findet statt. Wie ihr genau hinkommt, wann genau welche Band spielt und ob das Wetter mitspielen wird, erfährt ihr hier.

LineUp

Freitag (7. Juni):

Greenday

Billy Talent

Against The Current

The Interrupters

Donots

Electric Callboy

The Last Internationale

311

Dogstar

Royal Republic

Pendulum

Babymetal

Bad Omens

Broilers

Schimmerling

The Scratch

Pinkshift

Kvelertak

L.S Dunes

Unteroath

Team Scheiße

Antilopen Gang

Trettman

Samstag (8. Juni):

Kraftklub

Måneskin

H-BlockX

Leoniden

Madsen

Wanda

Atreyu

Of Mice & Men

Thy Art is Murder

Polyphia

While She Sleeps

Machine Head

Corey Taylor

Parkway Drive

Blackout Problems

Heriot

Hanabie

Counterparts

Malevolence

Landmvrks

Fear Factory

Biohazard

Hatebreed

Body Count ft. Ice-T

Sonntag (9. Juni):

Die Ärzte

Queens of the Stone Age

Guano Apes

Royal Blood

Enter Shikari

Dropkick Murphys

Fit for a King

Asinhell

Betontod

Crosses

Kerry King

Kreator

Beartooth

Avenged Sevenfold

Indecent Behavior

James and the Cold Gun

Cemetery Sun

Wargasm

Scene Queen

Skindred

Neck Deep

Sondaschule

Descendents

Pennywise

Anreise

Zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet es sich an, mit dem Zug zum Nürnberger Hauptbahnhof zu fahren. Von dort aus kann man die S2 in Richtung Altdorf oder S3 in Richtung Neumarkt nehmen. In beiden Fällen muss man beim Dutzendteich aussteigen. Ansonsten kann man auch die Tram 8 in Richtung Doku Zentrum bis zur Endhaltestelle nehmen. Solltet ihr ein „Special Needs Camping“-Ticket oder ein „Utopia Stage Camping“-Ticket haben, sollte man von der Tram absehen und stattdessen eine der beiden S-Bahnen nehmen.

Für die Anreise mit dem Auto empfehlen die Veranstalter auf „Park & Ride“-Anlagen zurückzugreifen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festivalgelände weiterzufahren.

Camping

Die Campingplätze öffnen am Donnerstag (6. Juni) ab 9 Uhr morgens und schließen am darauffolgenden Montag (10. Juni) um 10 Uhr morgens. Das Rock im Park bietet diverse Campingmöglichkeiten. Neben dem klassischen Camping können Besucher:innen auf dem „Green Camping“ übernachten, wo man nicht nur besser auf die Mülltrennung achtet, sondern auch zwischen 1 Uhr und 7 Uhr morgens Nachtruhe einhalten muss. Beim sogenannten „(Seaside) Backstage Camping“ haben Besucher:innen einen direkten Blick auf die „Utopia Stage“ und müssen nicht selbst Zelte mitbringen.

Parken

Der Parkplatz hat dieselben Öffnungszeiten wie der Campingplatz. Zudem gibt es mehrere Parkmöglichkeiten vor Ort. Laut Angaben des Veranstalters, werden Besucher:innen durch ein Parksystem über freie Plätze vor Ort informiert.

Wetter

Am Freitag (7. Juni) soll es leicht bewölkt bei 19 Grad werden. Abends kühlt es sich dann auf 17 und nachts auf 13 Grad runter. Den gesamten Tag geht die Wahrscheinlichkeit für Regen gegen null. Am Samstag soll es bereits morgens 16 Grad bei leichter Bewölkung wärmer werden. Diese Temperaturen steigen zum Mittag um einen Grad an und bleiben bis abends. Erst nachts sinkt die Temperatur auf 13 Grad. Am letzten Festivaltags (9. Juni) erwartet die Besucher:innen morgens zwar 15 Grad, allerdings könnte es zu Regen kommen. Gegen Mittag und Abend bleibt es dann wieder sonnig bis wolkig bei 17 Grad. Auch am Abend ist kein weiterer Regen zu erwarten, hier wird es dann 13 Grad.