Rock im Park: Five Finger Death Punch werden durch Bullet For My Valentine ersetzt

Das Line-Up von Rock im Park hat eine weitere Absage verkraften müssen: Sänger Ivan Moody von Five Finger Death Punch kann akut wegen eines Leistenbruches für einige Zeit nicht auftreten. Als Ersatz für die US-amerikanische Metal-Band aus Las Vegas springen nun Bullet For My Valentine ein – das sorgt auf Social Media für Freude.

Das Line-Up des Festivals ist ansonsten vollständig. Auch das Timetable wurde verkündet. Es gab schon zuvor einige Absagen: Neu mit dabei sind Hot Milk aus Manchester, The Foxies aus Nashville und der Warsteiner Bandcontenst-Gewinner Friends Don’t Lie. Aviva, Bad Wolves und The Distillers mussten ihre Touren und somit auch Auftritte auf beiden Festivals absagen.

Die Zwillingsevents finden vom 2. bis 4. Juni in der Eifel und in Mittelfranken statt, also einmal am Nürburgring und einmal auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg.

Rock am Ring und Rock im Park: Highlights aus dem Timetable

Beide Festivals verfügen an drei Tagen über drei Bühnen, genannt „Utopia“, „Mandora“ und „Orbit“. Der erste Freitag „am Ring“ beginnt um 13:45 Uhr mit Flogging Molly als einer von sieben Bands der Stage. Dort findet man um 17:30 Uhr auch Yungblud, gefolgt von Limp Bizkit, Rise Against und, als Headliner, die Foo Fighters um 22:45 Uhr. Auf der „Mandora“ findet man Artists wie Badmómzjay, die Giant Rooks oder als „Late Night Special“ Apache 207 um 00:45 Uhr.