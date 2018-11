Rod Stewart live 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Fans von Rod Stewart haben 2019 erneut die Chance, seine unverwechselbare Stimme live zu erleben. Der charismatische Sänger, der 2018 eine neue Platte herausgebracht hat („Blood Red Roses“), wird seine neuen Songs präsentieren und einen Rückblick auf seine große Karriere geben.

Vom 3. Mai bis 26. Juni tritt Stewart in Berlin, Hamburg, Zürich, Mannheim, Köln, München und Klam auf.

„Blood Red Roses“ von Rod Stewart bei Amazon.de kaufen

Mit Hits wie „Maggie May“, „Da Ya Think I‘m Sexy“, „Baby Jane“, „The First Cut Is The Deepest“, „I Don‘t Want To Talk About It“, „Tonight‘s The Night“ und „Sailing“ und vielen ereignisreichen Gigs beeindruckt Rod Stewart seine Fans seit nahezu 50 Jahren.

Rod Stewart: „Ich freue mich auf tolle, energiegeladene Shows mit meinen wunderbaren Fans in Deutschland. Ich werde meine größten Hits performen – und natürlich wird es wieder einige Überraschungen geben.“

Rod Stewart live 2019: Termine

Fr. 03.05.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

So. 05.05.2019 Hamburg Barclaycard Arena

Di. 07.05.2019 Zürich Hallenstadion

Do. 09.05.2019 Mannheim SAP Arena

Sa. 18.05.2019 Köln LANXESS arena

Mo. 24.06.2019 München Olympiahalle

Mi. 26.06.2019 Klam Clam Live

Rod Stewart live 2019: Vorverkauf Tickets

MAGENTA MUSIK PRIO TICKETS:

Mittwoch, 21. November 2018, 10:00 Uhr (48 Stunden)

nur für Deutschland

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Raiffeisen PRE-SALE:

Mittwoch, 21. November 2018, 10:00 Uhr (48 Stunden)

*nur für die Schweiz

www.raiffeisen.ch/memberplus

inOne Moments Priority-Ticketing:

21. November 2018, 10:00 Uhr (48 Stunden)

*nur für die Schweiz

www.swisscom.ch/moments

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Freitag, 23. November 2018, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist/rod-stewart-tickets

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

SCHWEIZ:

www.ticketmaster.ch

Ticket-Hotline: 0900’091’091 (CHF 1,19 pro Minute | Montag bis Samstag von 8-22 Uhr u.

Sonntag u. Feiertage 9-20 Uhr)

www.ticketcorner.ch

Ticket-Hotline: 0900 800 800

(CHF 1,19 / min. | Montag bis Sonntag 8-22 Uhr)

ÖSTERREICH:

www.oeticket.com

Ticket-Hotline 0900-9496096 (Montag – Sonntag 10-20 Uhr)

(1,09 Euro/min inkl. MwSt.)