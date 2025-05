Rod Stewart und Ronnie Wood: Details zur Faces-Reunion

Die 100 besten Musiker aller Zeiten: The Temptations – Essay von Rod Stewart

Rod Stewart hat offiziell angekündigt, dass Ronnie Wood – sein ehemaliger Bandkollege bei den Faces – ihn beim Glastonbury Festival 2025 begleiten wird. Der Sänger übernimmt den traditionsreichen „Legends Slot“ am Sonntag und wird damit zum Highlight des Tages. Neben ihm zählen The 1975, Neil Young und Olivia Rodrigo zu den Hauptacts des Jahres.

Stewart & Wood: Freundschaft, Musikgeschichte und Reunion-Pläne

In einem Podcast mit Peter Crouch sagte Stewart, dass er regelmäßig mit Ronnie Wood spreche. Der Rolling-Stones-Gitarrist war nicht nur Mitstreiter bei den Faces, sondern auch Teil von The Jeff Beck Group – eine musikalische Verbindung, die über Jahrzehnte hinweg Bestand hatte.

Rückkehr nach Glastonbury: Die Historie der Beteiligten

Rod Stewart stand 2002 schon einmal auf der Festivalbühne. Ronnie Wood folgte elf Jahre später mit den Rolling Stones. Schon vor einiger Zeit hatten Stewart, Wood und Drummer Kenney Jones angekündigt, dass sie an neuem Material arbeiten. Laut Jones seien etwa elf Songs aufgenommen worden – eine Mischung aus neuen Titeln und lange zurückgehaltenen Aufnahmen.

Veröffentlichung für 2026 angedacht

Die Musiker seien allerdings stark eingespannt. Touren der Stones und Stewarts Soloprojekte verschieben den Release auf frühestens kommendes Jahr. Die kreative Arbeit erfolge in Etappen, so Jones.

Ein Instagram-Foto von Stewart mit Wood und Jones hatte bereits im vergangenen Jahr für Gerüchte gesorgt. Stewarts Tochter Ruby kommentierte das Bild mit den Worten: „Glasto reunion?“ – und schürte damit Spekulationen über eine Wiedervereinigung auf dem Festival.

Schon 2020 überraschte das Trio mit einem gemeinsamen Auftritt bei den BRIT Awards, als sie „Stay With Me“ live performten. Ein Jahr später bestätigte Wood, dass man sich in seinem Haus in London zu neuen Aufnahmen getroffen habe.

Stewart: „15 sehr starke Songs“

Rod Stewart sagte später, dass sie insgesamt 15 Songs fertiggestellt hätten – sowohl altes, unveröffentlichtes Material als auch neue Stücke. Er sei hochmotiviert und schreibe aktiv an neuen Texten.

Rod Stewart bezeichnet den Glastonbury-Auftritt als „große Ehre“, wies aber auch auf die Kosten hin: Rund 300.000 Dollar muss er investieren, um seine Band aus den USA einfliegen zu lassen. Dennoch sei ihm das Festival den Preis wert: „Selbst für eine Million würde ich es tun“, so der Sänger.

Die Organisatoren veröffentlichen nach und nach Line-ups für die einzelnen Areale wie The Park, Woodsies oder Greenpeace. Auch ein aktualisierter Lageplan des Festivalgeländes wurde kürzlich vorgestellt – mit neuen Zonen und Wegen.

Faces-Reunion rückt näher

Mit Rod Stewart und Ronnie Wood stehen zwei Musiker bereit, das musikalische Erbe der Faces aufleben zu lassen. Sollte Kenney Jones sich anschließen, wäre die Band komplett – und das Glastonbury 2025 ein historisches Ereignis.