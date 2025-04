The Faces: Bald ist ihr erstes Album nach 50 Jahren fertig

2020 sind The Faces bei den BRIT Awards aufgetreten, seitdem spielen sie offenbar mit dem Gedanken, ein neues Album herauszubringen. Am Montag (21. April), gab es nun ein Update: Das Album kommt vielleicht schon im kommenden Jahr.

The Faces: Timeline zum neuen Album

2021 meinte Rod Stewart, dass seine verbliebenen Bandkollegen und er neue Songs in petto hätten: „Wir haben 15 Songs, die extrem wertvoll sind, manche alt, manche neu.“ Auch Ronnie Wood erzählte schon, dass Rod Stewart, Kenney Jones und er wieder gemeinsam im Studio sind.

2024 erzählte Rod Stewart, dass die Arbeiten am Album noch andauern: „Wir sind noch nicht fertig, aber wird werden noch dieses Jahr fertig, versprochen!“

Neu ist, dass Kenney Jones nun bekannt gab, dass das Album (mit weniger Songs als sie aufgenommen haben) vermutlich nächstes Jahr veröffentlicht werde: „Nicht alle sind richtig für das Album, aber für die meisten passt’s. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr rauskommt. Alle machen verschiedene Dinge. Wir nehmen hin und wieder kleine Teile für eine Aufnahme auf. Und dann sind plötzlich die Stones wieder auf Tour und auch Rod ist wieder weg.“

Rod Stewart auf seiner „One Last Time“-Tour in 2024

The Faces machten tolle Musik, aber was gibt’s Neues?

In den Kommentaren auf Social Media betonen viele, dass The Faces tolle Musik herausgebracht haben. Andererseits scheint bei einigen das Bedürfnis nach einem neuen Album nicht vorhanden zu sein, wie sich mit folgenden Einschätzungen herauslesen lässt: „Beste Band aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass wir ein neues Faces Album in 2025 brauchen.“ und „Nicht 100 % sicher, was von ihnen im Jahr 2025 zu erwarten ist, aber ich habe nach wie vor meine Platte von ‚Five Guys Walk Into A Bar‘“.

The Faces mit „Ooh La La“

Kenney Jones veröffentlicht alte Platten

Kenney Jones ist Eigentümer der Rechte vom Immediate Records Archiv. Zum 60. Jahrestag seiner Band The (Small) Faces veröffentlicht er eine Neuauflage der Platten.

Hinzu kommen Platten seiner Kollegen wie Steve Marriotts Band Humble Pie, die der Rockmusiker nach The Small Faces gründete. Hinzu kommen Platten von Keith Richards und PP Arnold. Kenney Jones veröffentlicht die Platten über sein Label Nice Records, das er in den 1990er Jahren gegründet hatte. Gründungszweck war damals, dass der Brite für Ronnie Lanes MS-Behandlung Geld aufbringen wollte.