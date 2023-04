Roger Corman ist eine der großen Ausnahmeerscheinungen des Weltkinos. Trash-Papst, Produzent von mehr als 400 Filmen, cineastischer Wiederentdecker von Edgar Allan Poe, Förderer von Jack Nicholson, Martin Scorsese und Francis Ford Coppola, Mehrfachideenverwerter – all das sind Labels, die der Filmprofi zurecht für sich beanspruchen kann. Dabei gelang es Corman in seinen besten Filmen, die natürlich vor allem Genrekenner in ihr Herz geschlossen haben, fast gleichzeitig, den Zuschauer in Schockstarre zu versetzen und ihm dennoch wesentliche Details des Grauens vorzuenthalten.

Der Fließbandarbeiter lehrte quasi eine ganze Branche, dass solche ästhetischen Fragen eben nicht nur solche der Moral, sondern vor allem solche des Geldbeutels sind. Nicht umsonst galt der gewiefte Geschäftsmann bereits seit den 50er-Jahren als „König der Billigfilme“. Fast jeder der von ihm in welcher Form auch immer produzierten Streifen spielte sein Geld irgendwie wieder ein – und wenn er sie ein paar Jahre später unter anderem Namen vermarktete. Nur wenige wissen, dass Corman zugleich den großen Autorenfilmern von Kurosawa über Bergman bis zu Fellini in seiner Heimat zum Durchbruch verhalf, weil er als Vertriebs-Ansprechpartner in den USA leidenschaftlich für das Kunstkino kämpfte.

Viele Hollywood-Stars verdanken Corman ihre Karriere

Mögen Titel wie „G.A.S.S. oder Es war notwendig, die Welt zu vernichten, um sie zu retten“ („Gas! -Or- It Became Necessary to Destroy the World in Order to Save It“, 1970) oder „She Gods of Shark Reef“ (1958) nicht gerade andeuten, dass Corman etwas von seiner Materie verstand, so gelangen ihm im Laufe seiner für heutige Verhältnisse nahezu wundersamen Karriere auch charmante Filmchen wie „Kleiner Laden voller Schrecken“ („The Little Shop of Horrors“, 1960), an dessen Remake von 1986 er ebenfalls beteiligt war, oder Großtaten wie „Weißer Terror“ („The Intruder“, 1962), in dem William Shatner wohl seine aufregendste Rolle spielen durfte.

Unzählige Hollywood-Größen verdanken dem stets zu einem Lächeln aufgelegten Amerikaner ihre Karriere und bedankten sich nicht nur mit der einen oder anderen Lobrede (die den Regisseur und Produzenten noch heute vor seinen Trash-Kollegen als visionären Titan dastehen lässt), sondern versorgten ihn mit dem, was ein Getriebener wie Corman eben benötigt: Ideen, Geld und Produktionsaufträge.

Die Dokumentation „Ufos, Sex und Monster – Das wilde Kino des Roger Corman“ (2011) wirft einen sehr vielfältigen und zugleich humorvollen Blick auf Cormans Schaffen.

Sollte man auch nicht in den „Genuss“ einer seiner zahlreichen Filme kommen, so reicht doch allein schon der Blick auf die schiere Überzahl all seiner Produktionen, um überwältigt zu werden – und sei es nur durch solche Titel wie „Der ausgeflippte College-Geist“, „Das turbogeile Feriencamp“ oder „Caged Heat – Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen“.

2015 Sharktopus vs. Whalewolf (TV-Film)



2015 CobraGator

2014 Fist of the Dragon

2014 Operation Rogue

2014 Sharktopus vs Pteracuda – Kampf der Urzeitgiganten (TV-Film)

2014 Water Wars

2013 Palace of the Damned (TV-Film)

2013 Death Race: Inferno (Nur auf Video)

2013 Virtually Heroes

2012 Stealing Las Vegas

2012 Piranhaconda (TV-Film)

2012 Attack of the 50 Foot Cheerleader



2011 Camel Spiders – Angriff der Monsterspinnen (TV-Film)

2010/I When Life Gives You Lemons (Kurzfilm)

2010 Death Race 2 (Nur auf Video)

2010 Sharktopus (TV-Film)



2010 Dinocroc vs. Supergator (TV-Film)

2010 Dinoshark (TV-Film)

2009 Splatter (TV-Serie)

2008 Cyclops (TV-Film)

2008 Death Race

2007 Searchers 2.0

2007 Supergator (Nur auf Video)

2007 Cry of the Winged Serpent (TV-Film)

2006 Scorpius Gigantus

2006 Die Jagd auf Eagle One: Crash Point (Nur auf Video)

2006 Die Jagd auf Eagle One (Nur auf Video)

2006 Saurian (TV-Film)

2005 Bloodfist 2050 (TV-Film)

2005 Asphalt Wars (TV-Film)

2004 Rage and Discipline

2004 Dinocroc

2003 When Eagles Strike

2003 Barbarian (Nur auf Video)

2003 Operation Balikatan

2003 Firefight

2002 Slaughter Studios (Nur auf Video)

2002 Shakedown (Nur auf Video)

2002 Sting of the Black Scorpion (Nur auf Video)

2002 Wolfhound (Nur auf Video)

2002 Escape from Afghanistan (Nur auf Video)

2001 Hard As Nails (Nur auf Video)

2001 Marlene Dietrich: Her Own Song (Dokumentation)

2001 A Girl, Three Guys, and a Gun

2001 Raptor (Nur auf Video)

2001/I The Arena

2001 Black Scorpion (TV-Serie)

2001 White Inferno – Snowboarder am Abgrund (TV-Film)

2000 Nightfall (Nur auf Video)

2000 The Doorway

2000 Up Against Amanda

2000 Aladdin and the Adventure of All Time (Nur auf Video)

2000 Moving Target (Nur auf Video)

2000 Dangerous Curves

2000 The Suicide Club

1999 Enemy Action

1999 The Protector

1999 Das verwunschene Pony

1999 Velocity (TV-Film)

1999 Paranormal Hell House

1999 The Phantom Eye (TV-Serie)

1999 Born Bad

1999 Stray Bullet

1999 Desert Thunder

1999 Fist of Doom (Nur auf Video)

1999 Cybermaster

1999 Shepherd – Der Weg zurück

1999 Knocking on Death’s Door

1998 Flitterwochen in den Tod

1998 Hard Rock’n

1998 Club Vampire (Nur auf Video)

1998 Overdrive – Mörderische Geschwindigkeit

1998/II Black Thunder – Die Welt am Abgrund

1998 A Very Unlucky Leprechaun

1998 Alien Avengers II (TV-Film)

1998 Watchers Reborn

1998 Der Detonator – Das Spiel mit dem Terror

1998 Termination Man

1998 Running Woman

1997 Alien Avengers (TV-Film)

1997 Death Game (TV-Film)

1997 Eruption

1997 The Sea Wolf

1997 Unschuldig! Susan rennt

1997 Inferno

1997 Future Fear

1997 The Haunted Sea

1997 Spacejacked

1997 Time Under Fire

1997 Polizeiakte X – Mord in den eigenen Reihen

1997 Falling Fire – Countdown zur Apokalypse

1997 The Unspeakable (TV-Film)

1997 Black Scorpion II: Aftershock

1997 Black Leather Club

1997 Brothers in Arms

1997 Don’t Sleep Alone

1997 Star Portal (Nur auf Video)

1996 Bio-Tech Warrior

1996 Letzte Ausfahrt Erde (TV-Film)

1996 Marquis de Sade



1996 Rumble in the Streets

1996 Angriff aus dem Dunkeln

1996 Bloodfist VIII: Trained to Kill

1996 Ladykiller

1996 Vampirella (Nur auf Video)

1996 Das Grauen aus der Tiefe (TV-Film)

1996 Forbidden Beauty – Das Experiment (TV-Film)

1996 Baby Face Nelson

1996 Circuit Breaker (TV-Film)

1996 House of the Damned

1996 Kyoko

1996 Black Rose of Harlem

1996 Mind Storm (TV-Film)

1996 Starquest II (Nur auf Video)

1995 Attack of the 60 Foot Centerfold

1995 Burial of the Rats (TV-Film)

1995 Future Force – Virus der Apokalypse (TV-Film)

1995 Showgirl Killers

1995 The Bomber Boys

1995 Caged Heat 3000

1995 Eine heiße Affäre

1995 Bloodfist VII: Manhunt (Nur auf Video)

1995 Cyberzone

1995 Die Rückkehr der Piranhas

1995 Body Chemistry – Tödlicher Engel (Nur auf Video)

1995 Alien Terminator

1995 A Bucket of Blood (TV-Film)

1995 Not of This Earth

1995 Black Scorpion (TV-Film)

1995 Femme fatale aus dem All

1995 Twisted Love

1995 Cyber Games (TV-Film)

1995 Sawbones (TV-Film)

1995 Das Alien in dir (TV-Film)

1995 Das Terrorprojekt (TV-Film)

1995 Dillinger und Capone (Nur auf Video)

1995 Die Frau, die zuviel wußte

1995 Zero Control (Nur auf Video)

1995 Carnosaurus – Attack of the Raptors

1995 Hellfire (TV-Film)

1994 Angel of Destruction

1994 Demon Keeper

1994 Saturday Night Special

1994 The Fantastic Four



1994 Zwei Satansbraten außer Rand und Band

1994 New Crime City

1994 Watchers – Die Jagd geht weiter

1994 In the Heat of Passion II: Unfaithful

1994 Stranglehold

1994 No Dessert, Dad, Till You Mow the Lawn

1994 Cheyenne Warrior (TV Movie)

1994 Reflections on a Crime

1994 Baby Blood 2

1994 Die Insel der Riesendinosaurier

1994 Body Chemistry – Heißkalter Mord (Nur auf Video)

1994 One Man Army

1994 Revenge of the Red Baron

1994 Augenblicke des Todes

1994 Bloodfist V: Human Target (Nur auf Video)

1993 The Skateboard Kid

1993 Vergewaltigt – Jung und schuldig

1993 Mord in der grünen Hölle

1993 Kleine Millionärin in Not

1993 American Samurai 2

1993 Carnosaurus

1993 Mörderischer Amazonas

1993 Angelfist

1993 Corman’s Dracula

1993 Kill Zone

1993 Stiefmutter – Stiefmonster (Nur auf Video)

1993 To Sleep with a Vampire

1992 Beyond the Call of Duty

1992 Cold Sweat

1992 Ultraviolet – Im Tal des Todes

1992 Bloodfist 4 – Deadly Dragon (Video)

1992 Crisis in the Kremlin

1992 Eine verhängnisvolle Verbindung 2

1992 Rescue Man – Einzelkämpfer ohne Gnade

1992 Earthquake – Inferno des Wahnsinns (Nur auf Video)

1992 Blackbelt

1992 Body Waves

1992 Munchie

1992 Tanz mit dem Tod

1992 Die Berlin-Verschwörung

1992 In the Heat of Passion – Mord aus Leidenschaft

1992 Bloodfist 3 – Zum Kämpfen verurteilt

1991 Field of Fire

1991 Killer Instinct – Im Netz des Todes

1991 Unfaßbare Sünden

1991 The Crystal Eye

1991 Futurekick

1991 Crackdown – Tödlicher Auftrag

1991 Deathstalker IV: Match of Titans

1991 Kiss Me a Killer – Tödliche Begierde

1991 Unborn – Kind des Satans

1991 Dead Space – Galaxis des Grauens

1991 Dune Warriors – Blut für Wasser

1991 Unsichtbare Killer

1990 Jenseits der Dunkelheit

1990 Roger Corman’s Frankenstein



1990 Bloodfist II

1990 Play Murder for Me

1990 Full Fathom Five

1990 Slumber Party Massacre III

1990 Hollywood Boulevard II

1990 Watchers II – Augen des Terrors

1990 Primary Target

1990 Barbarian Queen II (Nur auf Video)

1990 Alpha 2

1990 Die Fratze des Todes

1990 The Haunting of Morella

1990 Straßen des Schreckens

1989 Silk 2 – Hart wie Seide, Sanft wie Stahl

1989 Blutiges Lang Mei

1989 Back to Back

1989 Helden USA IV – Zurück im Libanon

1989 Transylvania Twist

1989 Die Maske des roten Todes



1989 Bloodfist Fighter

1989 Helden sterben einsam

1989 Spyder – Ein Mann nimmt Rache

1989 Lords of the Deep

1989 Time Trackers

1989 Dance of the Damned

1989 Crime Zone

1989 Ein Königreich vor unserer Zeit

1989 Good Night Hell

1989 Stripped to Kill II: Live Girls

1988 Phantastic Adventure

1988 Tango für einen Killer

1988 The New Gladiators

1988 Watchers

1988 Emmanuelle 6

1988 Der Vampir aus dem All

1988 Under the Boardwalk

1988 Beach Balls

1988 Daddy’s Boys

1988 Die Nacht der Dämonen

1988 Saigon Commandos

1988 The Drifter

1988 Deathstalker and the Warriors from Hell

1988 Tödliche Flucht

1987 Big Bad Mama II

1987 Mystor – Todesjäger II

1987 Die unbeugsamen Wilden

1987 Stripped to Kill

1987 Slumber Party Massacre

1987 Munchies



1987 Sweet Revenge

1987 Hour of the Assassin

1987 Jungle Force

1986 House – Das Horrorhaus

1986 The Devastator

1986 Death House

1986 Vendetta

1986 Schattenspiele

1986 Motel-Massaker

1985 Mad End

1985 Der ausgeflippte College-Geist

1985 Wizards of the Lost Kingdom

1985 American Scorpion

1985 Barbarian Queen

1984 The Warrior

1984 Das turbogeile Feriencamp

1983 White Star

1983 Der Todesjäger

1983 Suburbia – Rebellen der Vorstadt

1983 Space Raiders – Weltraumpiraten

1983/II Love Letters

1982 The Slumber Party Massacre

1982 Der Android

1982 Mutant – Das Grauen im All



1982 Mächte des Lichts

1981 Die total verrückte Highway-Polizei

1981 Planet des Schreckens

1980 The Georgia Peaches (TV-Film)

1980 Sador – Herrscher im Weltraum

1980 Das Grauen aus der Tiefe

1979 Ginga tetsudô Three-Nine

1979 Rock ’n‘ Roll High School

1979 Die Frau in Rot

1979 Up from the Depths

1979 Der rasende Charlie

1979 Saint Jack

1979 Insel der neuen Monster

1978 Gefangen in Jackson County (TV-Film)

1978 The Bees

1978 Avalanche

1978 Piranhas

1978 Giganten mit stählernen Fäusten

1977 The Ransom

1977 Ilsa – Die Tigerin

1977 Wie Blitz und Donner

1977 Ich hab‘ dir nie einen Rosengarten versprochen

1977 Gib Gas… und laßt euch nicht erwischen

1976 Mach ein Kreuz und fahr zur Hölle

1976 Rasende Gewalt

1976 Hollywood Boulevard

1976 Friss meinen Staub!

1976 Gefangen in Jackson County

1975 Cover Girl Models

1975 Frankensteins Todesrennen

1975 Capone

1974 Big Bad Mama

1974 Cockfighter

1974 Cheap

1974 TNT Jackson

1974 Candy Stripe Nurses

1974 Caged Heat – Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen



1974 The Arena

1973 Tender Loving Care

1973 I Escaped from Devil’s Island

1973 Savage!

1972 The Cremators

1972 Rollerfieber

1972 Gott sei den Bullen gnädig

1972 The Big Bird Cage

1972 The Hot Box

1972 Die Faust der Rebellen

1972 The Twilight People

1972 The Final Comedown

1972 Sweet Kill

1972 Night of the Cobra Woman

1972 The Woman Hunt

1971 Frauen hinter Zuchthausmauern

1971 The Velvet Vampire

1971 Angels Hard as They Come

1971 Private Duty Nurses

1971 The Big Doll House

1971 Beast of the Yellow Night

1970 The Student Nurses

1970 Das Geheimnis von Schloß Monte Christo

1970 G.A.S.S. Oder – Es war notwendig, die Welt zu vernichten, um sie zu retten

1970 Die Rocker von der Boston Street

1970 Bloody Mama

1970 Voodoo Child

1969 Nackt auf hartem Sattel

1969 Target: Harry

1968 Voyage to the Planet of Prehistoric Women



1968 Bewegliche Ziele

1968 The Wild Racers

1967/II The Trip

1967 Chicago-Massaker

1967 Rebellen in Lederjacken

1966 Ritt im Wirbelwind

1966 Die wilden Engel

1966 Verhängnisvolle Fracht

1966 Blood Bath

1966 Queen of Blood

1965 Voyage to the Prehistoric Planet

1964 Das Grab der Lygeia

1964 Satanas – Das Schloss der blutigen Bestie

1963 Operacija Ticijan

1963 Dementia 13

1963 Die Folterkammer des Hexenjägers

1963 Der Mann mit den Röntgenaugen

1963 The Terror – Schloß des Schreckens

1963 Der Rabe – Duell der Zauberer



1963 Schnelle Autos und Affären

1962 Der grauenvolle Mr. X

1962 Weißer Terror



1962 The Broken Land

1962 Lebendig begraben

1961 Das Pendel des Todes

1961 Creature from the Haunted Sea

1961 Atlas

1960 Kleiner Laden voller Schrecken

1960 Last Woman on Earth

1960 Die Verfluchten

1960 Battle of Blood Island

1960 Ski Troop Attack

1959 Beast from Haunted Cave

1959 Die Wespenfrau

1959 Das Vermächtnis des Prof. Bondi

1959 Attack of the Giant Leeches

1959 Der Himmel ruft

1959 High School Big Shot

1959 T-Bird Gang

1958 Gangster Nr. 1

1958 The Brain Eaters

1958 Die letzte Mahnung war aus Blei

1958 The Cry Baby Killer

1958 Night of the Blood Beast

1958 Teenage Cave Man

1958 Planet der toten Seelen

1958 Stakeout on Dope Street

1958 Das Raubtier

1957 Carnival Rock

1957 The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent



1957 Aufruhr im Mädchenwohnheim

1957 Teenage Doll

1957 Rock All Night

1957 The Undead

1957 Attack of the Crab Monsters

1957 Gesandter des Grauens

1957 Naked Paradise

1956 It Conquered the World

1956 Einer schoss schneller

1956 Sonntag sollst du sterben

1955 Die letzten Sieben

1955 Heiße Colts und schnelle Pferde

1955 Ausgeburt der Hölle

1955 Fünf Revolver gehen nach Westen

1955 Der rasende Teufel

1954 Monster from the Ocean Floor

1954 Die Autofalle von Las Vegas