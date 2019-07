Roger Daltrey: „In fünf Jahren werde ich keine Stimme mehr haben!“

Das neue Orchesteralbum wird zum 50. Jubiläum des Klassikers von The Who veröffentlicht. Die Band spielt es zuvor noch einmal im Londoner Wembley-Stadion.

Im Sommer 2018 tourten Roger Daltrey und seine Band durch die USA und präsentierten das Klassiker-Album „Tommy“ von The Who mit einem amerikanischen Symphonie Orchester. Mit einer neuen Orchestrierung durch den Komponisten und Arrangeur David Campbell (arbeitete auch schon mit Adele und Bob Dylan) feiert diese Neubearbeitung von „Tommy“ das 50. Jubiläum der Erstveröffentlichung und erscheint nun auf Vinyl, auf CD und digital. Die Platte wurde in Budapest und in Bethel, im Hinterland von New York, aufgenommen, dem Ort des ersten Woodstock-Festivals vor 50 Jahren. Produzenten waren Roger und Keith Levenson, die bereits an der Tour-Version des „Tommy“-Musicals arbeiteten. Zur…