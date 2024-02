„Was für ein toller Sänger Roger Daltrey ist, begreift man erst so richtig, wenn man es selber mal versucht“, sagt Wayne Coyne von den Flaming Lips, der mit seiner Band 2008 bei den „Rock Honors“ für The Who ein „Tommy“-Medley spielte.

Vom angstvollen Stottern in „My Generation“ bis zum markerschütternden Schrei von „Won’t Get Fooled Again“ – die Who-Stimme zählt zu den gewaltigsten Instrumenten des Rock.

Pete Townshend hat den größten Teil des Who-Katalogs geschrieben, aber es war Roger Daltreys Gesang, der sie zum Leben erweckte. Er hatte die Gabe, in jede Figur zu schlüpfen, die sich Songwriter Pete Townshend ausdachte (vom verletzlichen, jesusgleichen Tommy bis zum großspurigen Rowdy von „Slip Kid“, der seine Wörter mehr spuckt als spricht).

„Es ist ein sehr seltsamer Prozess“, sagt Daltrey. „Deswegen schließe ich auch die Augen beim Singen – ich bin woanders, und die Charaktere leben in mir.“

Dass er stets „nur“ die Stimme von The Who war, war für ihn nicht selbstverständlich, bis sie die Rockoper „Tommy“ aufnahmen. „Tommy gab mir eine Leinwand, die groß genug war, um wirklich etwas zu wagen“, sagte er 2013 dem ROLLING STONE. „Sobald wir auf Tour waren und den Song live sangen, entwickelte er sich von selbst und meine Stimme wuchs mit ihm.“

Dieses Selbstvertrauen kann man bei seinem Urschrei am Ende von „Won’t Get Fooled Again“ und dem aufsteigenden Höhepunkt von „Love, Reign O’er Me“ gut hören.

Am 01. März 2024 wird Roger Daltrey, Inspiration Ian Gillan (Deep Purple), Robin Sander (Cheap Trick), Eddie Vedder (Pearl Jam), 80 Jahre alt.

