ROLLING STONE Beach: Moneybrother bringt neue Energie mit!

Anfangs hielten manche Moneybrother für einen amerikanischen Blues-Musiker. Bis sie merkten, dass es sich um einen Schweden namens Anders Wendin handelte, zunächst Sänger der Ska-Band Superwed, die sich später in Monster umbenannte. Wendin, 1975 in Ludvika geboren, liebäugelte mit der Schauspielerei und spielte in Stockholm Theater. Im Jahr 2000 löste sich seine Band auf. Drei Jahre später nahm Wendin als Moneybrother seine erste Single auf, „Reconsider Me“, die so heißt wie ein Song von Warren Zevon von 1987.

Moneybrother verband auf seinem Debütalbum Singalong-Melodien, Soul und Ska miteinander. Im Jahr 2005 wurde man auch in Deutschland auf ihn aufmerksam, als „To Die Alone“ erschien. Wer war dieser drollige Typ, der nicht den Klischees von Skandinavien entsprach? Eine Art Joe Strummer? Weshalb verströmten seine Songs solch einen Charme? Moneybrother war der Indie-Darling, ohne wirklich indie zu sein. Immer gut, der Trick.

Ein Fan der ersten Stunde, wie man so sagt, ist Sarah Kuttner, die damals bei MTV moderierte und in deren Sendung Moneybrother zu Gast war; mit Judith Holofernes sang er im Duett. Ja, Moneybrother ist ein Künstler der Nullerjahre, als Eklektizismus und Unbekümmertheit die Popmusik beherrschten. Aber das sagt man natürlich über jedes Jahrzehnt.

Moneybrother singt manchmal auch auf Schwedisch

Moneybrother war dann mal weg, wenngleich nur für ein Jahr, und kam zurück – mit einem Album mit Songs in schwedischer Sprache, „Pengabrorsan“, was „Moneybrother“ bedeutet. Er hatte auch eine Erklärung dafür: „Friends. I’m from Sweden you know. And I hope I don’t upset you by doing this. But I decided to release an album in Swedish. It’s a very good album filled with songs where you don’t get the words. This album will only be released up north so I hope you forgive me for writing some info about this album in Swedish. I assure you that I will release an album in English as soon as possible. And hopefully then get the chance to see all of you again.“

Schon ein Jahr später brachte er dieses Album tatsächlich ­he­raus, „Mount Pleasure“, seine bis heute (in Deutschland) erfolgreichste Platte. Nach „Real Control“ (2009) wurden die Abstände zwischen seinen Alben immer größer. 2018 veröffentlichte Moneybrother noch einmal ein Album mit einem langen schwedischen Titel.

lm vergangenen Jahr kam er nach längerer Schaffenspause ­zurück. „Classic Vintage“ ironisiert die Nostalgie, und auf dem Cover ist Wendin, nun bärtig, in einer Winterjacke mit Husky-Mütze in Schneelandschaft zu sehen. Neben ihm steht ein Junge, vermutlich sein Sohn, vollkommen vermummt bei unwirtlichem Wetter.

Wir können uns auf hochenergetische Musik freuen

Insofern ist Moneybrother auf den ROLLING STONE Beach gut vorbereitet, denn hier kann es manchmal recht kalt sein. Seine Begleitband sind seit vielen Jahren die Panthers, die Wendins hochenergetische und manchmal überdrehte Lieder interpretieren. Sie haben es nicht weit aus Schweden – einmal über die Ostsee. Und vielleicht singt Moneybrother auch einen seiner Songs auf Schwedisch.

ROLLING STONE Beach 2026 – unter anderem mit The Notwist, The Wallflowers, Die Heiterkeit, Razorlight, The Haunted Youth, Ash und vielen mehr – vom 13. bis 15. November im Ferienpark Weissenhäuser Strand.

Festivalpässe plus zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Strandhotel (ab 403 Euro) oder in einem der Ferien­apartments (ab 323 Euro) sowie Festivalpässe ohne Übernachtung (152 Euro) könnt Ihr hier buchen: rollingstone-beach.de/tickets.

ROLLING-STONE-Abonnent:in­nen zahlen 15 Euro weniger. Wer im Ferienpark übernachtet, hat übrigens auch freien Eintritt ins Badeparadies auf dem Gelände. Und natürlich auch Zugang zu den Lesungen, der ROLLING-STONE-Talkrunde, dem Pop-Quiz und so weiter … Alle Informationen: www.rollingstone-beach.de