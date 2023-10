ROLLING STONE Beach: Vorfreude auf Will Butler + Sister Squares

Die Meldung vom Ausstieg Will Butlers kam Anfang 2022 wie ein Schock: Arcade Fire zukünftig ohne den kleinen Bruder von Bandleader Win. Innerhalb des Kollektivs war Will für größtmögliche Ekstase zuständig und galt als Soundwizard der Gruppe – er sorgte dafür, dass Arcade Fire nie in Gefahr gerieten, wie die Oberkellner von Mumford & Sons zu klingen. Was Arcade Fire nach seinem Exit und dem schwachbrüstigen „We“-Album leider taten.

Schon als Bandwerke beworbene Alben wie der „Her“-Soundtrack für den Film von Spike Jonze gingen eigentlich auf Wills Konto als Solomusiker. Über die Gründe seines Ausstiegs wollte sein Bruder Win im ROLLING-STONE-Interview nicht viel verraten, außer „er möchte auf eigenen Füßen stehen“-Floskeln. So oder so war der Zeitpunkt gut, denn wenig später würde über Arcade Fire nach den Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen Win Butler die Welt zusammenbrechen (hat irgendjemand eigentlich noch über die Festivalauftritte der Band in diesem Jahr berichtet?).

Nun hat Will Butler eine neue Band, er nennt sie Will Butler + Sister Squares. Ein Album gibt es noch nicht. Wie klingen die ersten Songs? Kann ich nicht sagen. Ich will sie gar nicht vorab hören, sondern mich überraschen lassen auf dem ROLLING STONE Beach von dem Auftritt dieses neuen Projekts. Ich freue mich darauf. Wills Solo-Stimme jedenfalls war bei Arcade Fire leider nie zu hören.