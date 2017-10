Queens Of The Stone Age covern „Everlong“ von den Foo Fighters

Auf dem eintägigen Rockfestival Cal Jam kamen unter der Schirmherrschaft der Foo Fighters allerlei Gitarren-Größen zusammen. Die Queens of the Stone Age dankten den Gastgebern während ihres Hits „Feel Good Hit of the Summer“ auf eine ganz besondere Weise.