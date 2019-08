ROLLING STONE im September 2019: Billie Eilish + die 50 besten Debütalben des Jahrzehnts

Die Inhalte der September-Ausgabe

Billie Eilish: Revolution im Kinderzimmer

Sie ist die erfolgreichste Debütantin des Jahres. Ein Besuch bei dem 17-jährigen Popwunder in Los Angeles – und ein paar irre Tage auf Tour

Von Josh Eels

Die 50 besten Debütalben des Jahrzehnts

Wer hat uns seit 2010 am meisten beeindruckt? Von Jake Bugg über Aldous Harding bis Tierra Whack: Die RS-Jury hat entschieden

Sheryl Crow: Auf den Schultern von Riesen

Für ihr neues Album hat Crow Duette mit ihren Helden aufgenommen, von Keith Richards bis Stevie Nicks – die Summe einer Karriere

Von Jörn Schlüter

Peter Maffay: Es ist niemals zu spät

Kein Musiker in Deutschland ist so beständig erfolgreich wie er – und keiner wurde so ausdauernd bespöttelt. Ein Treffen in Tutzing

Von Arne Willander

Nicaragua: Das Ende einer Revolution

Eine Reise ins Herz der Rebellion: 40 Jahre nach dem Triumph der Sandinisten kämpfen die Nicaraguaner gegen die einstigen Befreier

Von Øle Schmidt

Bruce Springsteen: Einer für alle

Am 23. September wird ­­Springsteen 70. Schriftsteller Sarfraz Manzoor und Heinz Rudolf Kunze über die universelle Kraft seiner Musik

Von Birgit Fuß

Devendra Banhart

Freak-Folk mag vorbei sein, aber der bärtige Songwriter ist zum Glück immer noch seltsam genug – und singt jetzt über Mutterschaft

Von Max Gösche

The Mix

Ilgen-Nur

Eine neue Stimme im Indie-Rock: Herrlich lässig verbindet die Hamburgerin Slackertum und Queerness

Von Naomi Webster-Grundl

Adam Green

Der Provokateur kann auch anders: Green hat ein elegantes Album ohne schmutzige Wörter aufgenommen

Von Robert Rotifer

Q&A: Frank Schätzing

Der Bestseller-Autor über sein Musikprojekt Taxi Galaxi, Jugend­träume und das Schrei­ben englischer Songtexte

Von Ralf Niemczyk

History: „American Beauty“

Vor 20 Jahren lief das melo­dramatische Kammerspiel von Sam Mendes in den Kinos an – ein Sensationserfolg

Von Naomi Webster-Grundl

Jetzt!

Michael Girke war mit Jetzt! ein Wegbereiter der Hamburger Schule. Aber nun erst erscheint sein Debütalbum

Von Maik Brüggemeyer

PLUS

Kindness, Shura, Barns Courtney, (Sandy) Alex G, François Ozon und andere

Reviews

Musik

Neues von Bon Iver und 100 weitere Rezensionen

RS-Guide: Pixies

Sassan Niasseri über die Tops und Flops der Band

Film & Literatur

„Late Night“ und 17 weitere Rezensionen

CD im Heft: New Noises Vol. 148

1. Whitney „Valleys (My Love)“

Auf ihrem zweiten Album, „Forever ­Turned Around“, feilt die Band aus Chicago weiter am Sound – mit überzeugendem Ergebnis: organischer, federleichter Folk-Pop, streicherverziert und von souligen Kopfstimmen getragen.

2. Marika Hackman „Blow“

Ein künstlerischer Befreiungsschlag und eine der schönsten Überraschungen des Musikjahres 2019: Hackmans drittes Album, „Any Human Friend“, zeigt die Londoner Songschreiberin zwischen kraftvollem Indie-Rock, elek-tronischem Folk und emanzipatorischen Statements.

3. The Teskey Brothers „Rain“

Es beginnt wie eine Ballade von Otis Redding oder Wilson Pickett. Die Bläser branden auf, jemand singt, barmt, schreit sich die Seele aus dem Leib. Die australische Band kniet sich tief in die amerikanische Soul-Tradition.

4. Die Höchste Eisenbahn „Rote Luftballons“

Das Warten auf ein neues Album der unbeschwertesten deutschen Band hat sich gelohnt. Die Höchste Eisenbahn mit den beiden Sängern und Songschreibern Moritz Krämer und Francesco Wilking spielen bittersüßen Bubblegum-Pop.

5. Adam Green „Escape From This Brain“

Nach dem etwas abenteuerlichen „Aladdin“ (2016) besinnt sich Green mit „Engine Of Paradise“ wieder auf seine Stärken und kleidet seine skurril-kruden Lyrics in elegisches Crooning – und klingt dabei erstaunlich erwachsen.

6. Kindness „Dreams Fall“

Adam Bainbridge aka Kindness unterfüttert seine Electronica mit R&B-Sounds, flirtet mit den Möglichkeiten des Mainstream-Pop, immer auf der Höhe der Zeit, immer mit avantgardistischem Anspruch, wie sein neuestes Werk, „Something Like A War“, beweist.

7. Mike Patton & Jean-Claude Vannier „Chansons D’Amour“

Der Faith-No-More-Sänger und der französische Komponist und Arrangeur, der schon für Serge Gainsbourg „­Histoire de Melody Nelson“ (1971) einrichtete, machen gemeinsame Sache und schwelgen in einem wahrhaft ­dunkel-amourösen Chanson.