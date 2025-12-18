ROLLING STONE im Januar – Titelthema: Lady Gaga + Best of 2025

Die 10 besten Serien 2025: Von „Call My Agent Berlin“ bis „MobLand“

Jeden Abend ihrer laufenden Tournee geschieht es wieder: In dem Moment, in dem sie als Lady Gaga auf der Bühne erscheint, schießt die Panik durch Stefani Germanottas Körper. Vor ihr: Tausende Menschen, viele davon längst erwachsen gewordene „Little Monsters“, die immer noch nach der Frau rufen, die ihnen einst sagte, sie seien richtig, wie sie sind. Brian Hiatt erkundigte sich bei Gaga, wie es ihr mit alldem geht.

Pulp: Triumph nach 25 Jahren

Pulp gab es mehr als zwei Jahrzehnte lang nicht, dann kehrte Jarvis Cocker mit seiner Band und einem phänomenalen Spätwerk zurück – ein würdiger erster Platz in unserer Liste der 50 besten Alben des Jahres. Arne Willander bedankt sich.

UNSER JAHRESRÜCKBLICK 2025

Womöglich ist es der Einfluss der künstlichen Intelligenz und der sozialen Medien, der uns das Gefühl gibt, die Welt bestehe nur noch aus Kopien und Antagonismen. Wir erzählen das vergangene Jahr anhand von gleichen und ungleichen Paaren.

Plus: Die besten Alben und Reissues, Leser:innenund Kritiker:innen-Poll

Von der RS-Redaktion

Lemmy Kilmister

Vor zehn Jahren starb der legendäre Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister. Die Bühne brauchte er bis zum Schluss. Die Chronik eines angekündigten Todes.

Von Frank Schäfer

MARIUS MÜLLER-WESTERNHAGEN

„Halleluja“: Marius Müller-Westernhagen erinnert sich an den Moment, als aus einem Sänger ein Superstar wurde.

Von Torsten Groß

DAS GROSSE HÖRSPIEL-SPECIAL

Hennes Bender erzählt von seiner Hörspiel-Leidenschaft. Sassan Niasseri hat die Regisseurin und Leiterin des Hörspiel-Imperiums Europa, Heikedine Körting, besucht. Plus: Hörspiel-Klassiker und Neuheiten

Von Hennes Bender, Sassan Niasseri, Torsten Diersen, Oliver Schultze und Linus Volkmann

The Mix

Mit dieser Zusammenarbeit hatte niemand gerechnet: Als AVTT/PTTN fehlen Faith-No-More-Sänger Mike Patton und

den Avett Brothers vielleicht Vokale, aber nicht die Inspiration. Mit Produzentin Cate Le Bon können auch Dry Cleaning überraschen, und HighSchool leben ihre Liebe zum Horror aus. Außerdem im Mix: Wings, Fine Young Cannibals, Peter Frampton und einige mehr.

Reviews

Das Jahr beginnt gut: Jürgen Ziemer widmet sich dem neuen Album der Sterne, Sassan Niasseri dem Nachlass von Prince, und Maik Brüggemeyer und Arne Willander gehen das Werk von Scott Walker durch.

Playlist: Rare Trax im Januar

Highlight-Tracks des Musikjahres 2025: Mit höhnischen Hymnen von Baxter Dury und Wet Leg sowie subtiler Pop-Kunst von The Weather Station, Sophia Kennedy und Cate Le Bon

1. BAXTER DURY „SCHADENFREUDE“

Einer der Hits von Durys aktuellem Meisterwerk. Bitterböse Abrechnung mit einer Geliebten? Ein Trip auf MDMA Hirngespinst auf einem Nachtflug von Schweden nach Litauen? Alles in einem!

2. WET LEG „MANGETOUT“

Die derzeit aufregendste RockBand Englands um die Sängerinnen/Gitarristinnen Rhian Teasdale und Hester Chambers übertrifft mit solch betörend boshaften Stücken noch ihr Debüt.

3. KING PRINCESS „CRY CRY CRY“

US-Sängerin und -Songschreiberin Mikaela Straus alias King Princess lieferte 2025 einmal mehr einen überzeugenden, queer rockenden Gegenentwurf zu Taylor Swifts ach so feministischen Popsongs.

4. THE WEATHER STATION „MIRROR“

Eine mit unendlicher Behutsamkeit gesteigerte Seelenschau in perfekt ausbalancierten JazzPop-Arrangements von Tamara Lindemans jüngstem Opus.

5. SOPHIA KENNEDY „RODEO“

Eines der schönsten und vielseitigsten Alben des Jahres hat die in Deutschland aufgewachsene Songschreiberin Sophia Kennedy aufgenommen. „Rodeo“ ist allerfeinste, subtile Pop-Kunst.

6. CATE LE BON „ABOUT TIME“

An künstlerischem Anspruch mangelt es auch Cate Le Bon nicht. „About Time“ klingt wie eine Zusammenarbeit von Kate Bush, Bryan Ferry und Laurie Anderson.

7. BEN KWELLER „DOLLAR STORE“

Ausgelöst vom Unfalltod seines Sohnes Dorian, hat Kweller ein wunderbares Trauer-Album geschaffen. In dieser IndieRock-Ballade bekommt er Unterstützung von Waxahatchee.