Dave Gahan singt „Mother of Earth“ als Hommage an Jeffrey Lee Pierce (Video)

Dave Gahan wandelt neben Depeche Mode immer wieder auf Solopfaden. Jetzt auch wieder mit dem Song „Mother of Earth“. Damit steuert Gahan seinen Beitrag zu The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project bei – einem Albumprojekt, das dem verstorbenen Singer-Songwriter Jeffrey Lee Pierce gewidmet ist. Ein Video zu dem Track gibt es auch schon zu sehen.

Dave Gahan und weitere Musiker:innen zollen Jeffrey Lee Pierce Tribut

Ursprünglich schrieb der US-Amerikaner Jeffrey Lee Pierce den Song „Mother of Earth“, konnte diesen aber nicht mehr vor seinem Tod im Jahr 1996 fertigstellen. Nun nahm sich Gahan der Aufgabe an, das Stück im Sinne von Pierce zu vollenden. „Mother of Earth“ wird auf der Compilation THE TASK HAS OVERWHELMED US zu finden sein, die in der Reihe des Jeffrey Lee Pierce Sessions Projects erscheint. Für das Projekt schließen sich unterschiedliche Musiker:innen zusammen, um unvollendete Werke aus Pierces Archive zu interpretieren.

THE TASK HAS OVERWHELMED US ist die mittlerweile vierte Ausgabe des Projekts und es werden neben Dave Gahan auch zahlreiche weitere Musiker:innen zu hören sein. Dazu gehören etwa Nick Cave, Warren Ellis und auch Debbie Harry von Blondie. Cave und Harry steuerten bereits das Lied „On the Other Side“ bei. Mit „Mother of Earth“ gibt es einen weiteren Vorgeschmack auf die neue Hommage an Jeffrey Lee Pierce, in der Gahan minimalistisch und akustisch auftritt. Genau so, wie man es wohl von Pierce erwartet hätte.

THE TASK HAS OVERWHELMED US ist ab dem 29. September als CD, LP und Digital erhältlich. Vorbestellungen sind über Glitter House Records oder Bandcamp möglich.

„Mother of Earth“ von Dave Gahan: