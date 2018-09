ROLLING STONE präsentiert: 4U: A Symphonic Celebration of Prince

Mit „4U: A Symphonic Celebration of Prince“ gibt es die erste Tribute-Show mit Symphonieorchester und Band. Kuratiert von Questlove und mit offizieller Genehmigung des Estate of Prince Rogers Nelson.

100. "Heaven" (unveröffentlicht, 1985) Prince nahm das Stück nur zwei Tage nach der zynischen B-Seite „Hello“ auf, die das Live-Aid-Spektakel thematisierte. „Heaven“ dagegen ist freundlicher, wohlgesinnter, Gott zugewandter Pop. Prince singt fast gedankenverloren vor sich hin. Foto: Larry Williams. All rights reserved.  Fotostrecke: Die 100 besten Prince-Songs

Das Publikum erlebt ein 27-köpfiges Symphonieorchester, dazu eine prominent besetzte Liveband (u.a. Nisan Stewart von den Soul Seekers) sowie eine Produktion, die mit Video- und Fotoprojektionen, von teilweise bisher ungezeigtem Material, einen gleichermaßen spektakulären wie würdigen Rahmen bietet.

Weiterlesen Jetzt bestellen: ROLLING STONE-Ausgabe 10/2018 MIT EXKLUSIVER PRINCE 7-INCH SINGLE Nur in der nächsten ROLLING-STONE-Ausgabe: Die Titelstory zu „Piano & A Microphone 1983“ mit weltexklusiver Vinyl-Single „17 Days“ (Piano Version) und „1999“ (Single Edit).

Hinter dem Projekt stecken Questlove (The Roots) sowie Brent Fischer– Sohn des Arrangeurs Clare Fischer, der für Prince oft das Orchester leitete („Parade“, „Around The World in a Day“). Gemeinsam wurden nun Hits wie „1999“ oder „Nothing Compares 2 U“ aufbereitet, aber auch unbekanntere Perlen wie „Venus de Milo“ und „Alexa de Paris“.

4U: A Symphonic Celebration of Prince – präsentiert von ROLLING STONE