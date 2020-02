ROLLING STONE präsentiert: Beck auf Tour 2020

Foto: WireImage, Dave Simpson. All rights reserved.

Beck erfindet sich immer wieder neu. Seine über 25 Jahre andauernde Karriere ist so eng mit der jüngeren US-Musikgeschichte verbunden wie kaum eine andere. Vom Grunge-Blues mit HipHop-Anleihen auf „Mellow Gold“ über sein vielleicht wichtigstes Album „Odela“ (1998) bis hin zu seinem gefeierten Folk-Album „Morning Phase“ probierte sich Beck in fast jedem Genre aus.

2017 brachte ihm sein Pop-Album „Colors“ erneut Grammys ein – und es wäre nicht verwunderlich, wenn seine von Pharell Williams mit produzierte LP „Hyperspac“ ebenfalls für einen Preisregen sorgt.

Egal wie weit sich Beck jeweils von seinem gerade erst praktizierten Stil entfernte, seine Konzerte waren immer ein Glücksfall und eine Feier der Möglichkeiten. Wenn er mit seiner seiner siebenköpfigen Band auf der Bühne steht, dann gibt es die großen Hits („Loser“!) genauso oft zu hören wie kleine Kunstwerke, die vielleicht sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben.

Beck spielt in diesem Jahr im Juni zwei exklusive Deutschland-Shows, in Stuttgart und München. Der allgemeine bundesweite Vorverkauf beginnt am 28. Februar! ROLLING STONE präsentiert die beiden Gigs.

Beck live 2020