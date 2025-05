Exklusiv: Bono über das kommende U2-Album

Wenn Bono auf Tournee geht, hat er in der Regel etwa 200 Lastwagen, eine rund 170 Tonnen schwere Bühne, Hunderte von Mitarbeitern und drei Highschool-Freunde namens Adam, Larry und Edge im Schlepptau. Als er jedoch Anfang 2023 auf Tour ging, um sein Buch „Surrender: 40 Songs, One Story“ zu promoten, brachte er außer einem Tisch und Stühlen, einem künstlichen Bier, einem Keyboarder, einem Cellisten und einem Harfenspieler kaum etwas mit.

„Stories of Surrender“: Der Film zur Show

Die Shows waren eine einzigartige Mischung aus Rockkonzert und Ein-Mann-Broadway-Produktion, in der Bono seiner Frau Ali Hewson, seinen drei Bandkollegen und seinem verstorbenen Vater Paul Hewson liebevoll Tribut zollte. Und oft inne hielt, um U2 -Klassiker wie „Where the Streets Have No Name“, „With or Without You“ und „I Will Follow“ in radikal reduzierter Form zu spielen.

Premiere in Cannes – Start auf Apple TV+

Die Tournee fand nur in wenigen Städten weltweit statt. Und wurde nie in einem größeren Saal als einem Theater gespielt, sodass die überwiegende Mehrheit der U2-Fans keine Möglichkeit hatte, sie zu erleben. Das ändert sich endlich am 30. Mai, wenn der Film „Bono: Stories of Surrender“ auf Apple TV+ erscheint. Er feierte Anfang des Monats auf den Filmfestspielen von Cannes Premiere.

Mitten in einem sehr arbeitsreichen Pressetag in Cannes hatten wir 18 Minuten Zeit, um mit Bono über die Zusammenstellung seiner ersten Solo-Show, den neuen Dokumentarfilm, den Stand des lang erwarteten neuen Albums von U2 und den Gesundheitszustand von Schlagzeuger Larry Mullen Jr. zu sprechen. Der die jüngste Sphere-Residency der Band verpasst hatte, um sich von einer Verletzung zu erholen.

Warum kein klassisches Lesungsformat?

Die meisten Buch-Tourneen, selbst die wirklich hochkarätigen, bestehen nur aus einer Reihe von öffentlichen Interviews und Lesungen. Was hat Sie dazu bewogen, etwas so radikal anderes zu machen?

Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Theaterstück entstand aus dem Wunsch heraus, keine Werbetour für das Buch zu machen und mein eigenes Interesse daran aufrechtzuerhalten. Ich wusste nicht, ob ich das schaffen würde. Und in andere Menschen zu schlüpfen, war für mich zunächst einmal eine Art Urlaub. Aber dann meinen Vater mit meiner Hals- und Kopfbewegungen zu spielen. Luciano Pavarotti zu spielen, war eine ziemliche Herausforderung. Und dann habe ich unsere Rockband in drei Stühle und einen Tisch verwandelt.

Weniger Technik, mehr Gesten

Sie sind an eine ziemlich große Bühne, ein ziemlich großes Produktionsbudget und alle möglichen Requisiten gewöhnt. Dieses Mal hatten Sie nur sehr wenig. Angesichts dieser Einschränkungen mussten Sie wohl kreativ werden.

Das stimmt. Der Maximalismus der U2-Show findet sich in jeder Hinsicht wieder, bis hin zu diesem Tisch und diesen Stühlen. Wenn ich kein Ire wäre, wäre es prätentiös, über „Krapp’s Last Tape“ und Samuel Beckett zu sprechen. Aber es gibt eine Einfachheit, die ich gerne gelernt oder wieder gelernt habe, könnte man sagen. Denn in unseren Anfängen waren solche Feuerwerke einfach die Stimmung, in der wir waren. Die Pyrotechnik sprang in die Menge und all die Aufregung, die das verursachte. Ich begann mich für Gesten zu interessieren. Und zu verstehen, wie kraftvoll eine einfache Geste sein kann. Eine Bewegung der Hand. Eine Drehung des Kopfes. Eine einzelne Person in der Menge anstarren.

Angst vor dem ersten Soloauftritt

Wenn man an Ihre Teenagerjahre zurückdenkt, haben Sie nie ein komplettes Konzert ohne die anderen Jungs von U2 gespielt. Hatten Sie Angst, alleine auf die Bühne zu gehen?

Ich hatte schreckliche Angst. Aber anscheinend macht mir das Spaß. Ich bekomme einen Kick davon, mich in eine Situation zu begeben, in der ich mich nicht wohlfühle. Weil ich das Gefühl habe, dass ich dort mehr lerne. Außerdem bin ich ein Schüler von Künstlern, die die vierte Wand durchbrechen wollen. Iggy Pop war für mich einfach ein Meister. Er ist ein Meister der Unberechenbarkeit. Der Spontaneität. Ein Meister darin, in einen Song einzutauchen und selbst zum Song zu werden.

Inspiration durch Iggy Pop und Patti Smith

Aber dann gab es Schauspieler wie Mark Rylance. Ich habe Mark Rylance in [dem Stück] Jerusalem gesehen. Ich konnte es nicht glauben. Und ich spürte diesen konfrontativen Darsteller.

Patti Smith. Man sieht es ihr an. Sie fühlt sich auf einer erhöhten Bühne nicht wohl. Ich habe einmal eine Show der Patti Smith Group gesehen, und sie kam von hinten herein, kämpfte sich mit den Ellbogen durch die Menge und stieg auf die Bühne. Was für ein Auftritt!

Künstler, die die vierte Wand durchbrechen

In meinen Zwanzigern habe ich es umgekehrt versucht. Aber ich mag diese Künstler, bei denen man das Gefühl hat, sie könnten die vierte Wand durchbrechen, sich auf deinen Schoß setzen, dich beißen, ausrauben, überfallen, mit dir schlafen, dich durch die Straßen jagen, dir das Herz brechen. Ich wollte sehen, ob ich so ein Künstler sein kann.

Einfluss von Bruce Springsteens Broadway-Show

Haben Sie Bruce on Broadway oder andere aktuelle Ein-Mann-Shows gesehen, um sich inspirieren zu lassen?

Ich habe Bruce on Broadway gesehen. Ich meine, jedes Mal, wenn ich Bruce sehe, verändert das mein Leben in irgendeiner Weise. Die Oper zum Beispiel. Er ist irisch-italienisch. Er gibt dir die Erlaubnis, in die Oper zu gehen. „Jungleland“. Das ist eine Oper. Ich habe ihn zweimal am Broadway gesehen und wusste, dass ich mir etwas anderes einfallen lassen musste, weil ich das nicht erreichen konnte. Ich habe einfach versucht, diese verschiedenen Charaktere zu erschaffen und sie zu spielen.

Die Musiker hinter Bonos neuer Klangwelt

Während der Show werden Sie von dem Keyboarder Jacknife Lee, der Cellistin Kate Ellis und der Harfenistin Gemma Doherty begleitet. Wie haben sie geholfen, die Songs umzugestalten und Musik anders anzugehen?

Jackknife ist ein kleines Genie. Edge ist von seinen Arrangements begeistert. Nur Edge würde nicht denken: „Wo ist die Gitarre?“ Edge denkt einfach nicht so. Er sagt nur: „Wow. Das ist ein ganz neues Gefühl, das der Song jetzt hat.“

Ich hatte das Privileg, „Sunday Bloody Sunday“ für [Doherty] aus Derry zu singen, die ein Kind des Friedensprozesses ist. Sie kommt aus dieser Stadt. Spielt Harfe und ist eine Innovatorin. Sie hat auch ein bisschen Punk-Spirit. Und so fügt sie der Harfe Verzerrung hinzu, und sie ist eine großartige Sängerin.

Harfenistin mit Punk-Attitüde, Cellistin mit Klassik-Renommee

Diese Version von „Sunday Bloody Sunday“ … Ich habe Angst, dass ich das nie wieder erreichen werde, weil es mich einfach an einen anderen Ort versetzt hat. Ich hatte das Gefühl, Nina Simone wäre durch den Raum gegangen. Und ich dachte nur: „Wow.“ Kate Ellis, ich glaube, es war Philip Glass, der sagte, sie sei eine der erstaunlichsten Cellistinnen, mit denen er je gearbeitet habe. Ich war von Großartigkeit umgeben.

Das Publikum als Therapie, die Bühne als Couch

Aber ich habe immer noch dieses seltsame Gefühl, bevor ich auf die Bühne gehe. Mal bin ich ganz locker, gehe auf die Bühne, bin zuversichtlich und freue mich auf den Abend. Und dann wieder möchte ich mich im Badezimmer übergeben. Ich scheine das nicht in den Griff zu bekommen, selbst mit über 60. Und wenn ich eine Pause habe, was offenbar in den nächsten Monaten der Fall sein wird, muss ich vielleicht zu einem Psychiater gehen. Ich muss mich vielleicht auf diese Couch legen. Aber ich nehme an, das Publikum ist hier der Psychiater. Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, ist es genau das, was ich tue.

Hommage an den Vater

Die Show ist in vielerlei Hinsicht eine Hommage an Ihren Vater. Haben Sie das gemacht, um ihm für alles zu danken, was er für Sie getan hat?

Auf jeden Fall. Ich glaube, ich wollte ihm näherkommen. Und genau das habe ich am Ende auch geschafft. Nun, er ist der Star der Show geworden. Er hatte die besseren Sprüche. Das hat mich zum Lachen gebracht. Und ihn Abend für Abend zu spielen … und dann diese Abwertungen. Und ich sage: „Weißt du, Pavarotti hat im Haus angerufen und möchte ein Lied hören?“ „Hat er sich vielleicht verwählt?“ Er war lustig. Ich verstehe ihn besser.

Jann Wenner und die Erkenntnis über den Vater

Ihr alter Redakteur, Jann Wenner, hat mich auf diesen Weg gebracht. Er war es, der vor 20 Jahren, nach einem dieser herkulischen Interviews, die Sie mit Rolling Stone führen, wo Sie uns auf Herz und Nieren prüfen, und diese Tage fühlten sich wie Wochen an und Wochen wie Tage, schließlich sagte: „Ich glaube, Sie schulden Ihrem Vater eine Entschuldigung.“ Und ich sagte: „Was? Ich habe Ihnen doch gerade erzählt, wie schwierig er war.“ Er sagte: „Nein, nein. Sie haben mir gerade erzählt, wie schwierig Sie waren.“ Als ich mich bei meinem Vater entschuldigte, hat sich für mich viel verändert. Leider war er nicht mehr da.

Der Vater als Bühnenfigur

Sie sprechen buchstäblich mit seiner Stimme, sitzen in seinem Stuhl, werden auf der Bühne zu ihm. Das ist ziemlich beeindruckend. Ich bin sicher, dass es für Sie sehr befreiend war.

Ich weiß nicht genug über Theater, um zu wissen, ob das schon einmal gemacht wurde. Aber vielleicht sollte ich eine Gesundheitswarnung darauf schreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir abgesichert sind. Aber weißt du was? Ein Teil von mir war einfach mehr damit beschäftigt, dass die Leute über meine Witze lachen.

Vertrauen wir Menschen, die nicht mehr lustig sind? Ich bin mir nicht sicher. Und die Leute kommen nicht zu U2-Konzerten, um sich kaputtzulachen. Aber ich habe noch nie ein großartiges Gespräch geführt, in dem nicht gelacht wurde.

Vom Musikverständnis zur neuen filmischen Ebene

Andrew Dominik ist der Regisseur des Films. Wie sollte er diese Show Ihrer Meinung nach einfangen?

Er hat einen Film namens „Chopper“ gedreht, der zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Darin spielte Eric Bana mit, als Eric Bana noch Komiker war. Nicht der Eric Bana, den wir heute kennen. Er konnte offensichtlich gut mit Nicht-Schauspielern arbeiten. Er hat mit Nick Cave zusammengearbeitet. Also wusste ich, dass er etwas von Musik versteht.

Ich hatte ihn kennengelernt und mochte ihn. Wir hatten gemeinsame Freunde. Er bringt meine Frau oft zum Lachen. Er ist tatsächlich teilweise taub und nutzt das auch geschickt aus. Wenn wir eine Szene besprachen oder so und ihm etwas nicht gefiel, sagte er einfach: „Ich kann dich nicht hören, Kumpel.“ Aber ich bin ihm dankbar. Ich bin ihm so dankbar, dass er diese Darbietungen aus mir herausgeholt hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und seine Beleuchtung. Und mit Erik Messerschmidt als Kameramann und einer ganzen Reihe anderer brillanter Leute um uns herum haben wir das hingekriegt.

Kein einfacher Mitschnitt

Es sieht nicht so aus, als wären wir nur gekommen, um diese Show aufzunehmen. Er sagte: „Schau mal, das ist eine andere Kunstform, Bono. Und du musst mich das an einen anderen Ort bringen lassen.“ Ich sagte: „Ich will einfach nur die Bühnenshow.“ „Du musst mich das in eine andere Richtung führen lassen.“ Ich weiß nicht, ob wir jemals dort angekommen sind, wo er mich hinführen wollte, aber ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben.

Das nächste U2-Album

Das letzte Album mit neuen Songs von U2 ist acht Jahre her. Das ist die längste Pause zwischen zwei Alben, die es je gab. Die Fans werden unruhig. Was kannst du ihnen sagen, um sie bei Laune zu halten?

Nun, sie haben recht. Und Nostalgie sollte man nicht zu lange zulassen, aber manchmal muss man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, um in die Zukunft und in die Gegenwart zu gelangen. Unser Wunsch ist es, zurück in die Gegenwart zu kommen. Zurück in diesen Moment, in dem wir uns gerade befinden. Wir haben Aufnahmen gemacht. Und für mich klingt das nach Zukunft. Wir mussten einiges durchmachen, aber jetzt haben wir es hinter uns.

Larry Mullen Jr. ist zurück

Wie geht es Larry? Spielt er mit euch im Studio?

Wir haben zu viert zusammen im Studio gespielt. Und ich kann dir sagen, dass er die Verletzungsmisere, die er durchgemacht hat, komplett überwunden hat. Sein Spiel ist so innovativ wie nie zuvor. Er konzentriert sich voll und ganz auf die Band. Er will über nichts anderes reden, was irgendwie erstaunlich ist.

Übrigens ist es heutzutage sehr selten, dass eine Band in einem Raum spielt, in dem jeder einzelne Musiker eine einzigartige und zugleich kollektive Rolle hat, weil Musik heutzutage zusammengesetzt wird. Auch einige unserer Songs haben wir zusammengesetzt, und das werden wir auch wieder tun. Aber der Versuch, einen Moment einer Rock ’n‘ Roll-Band in voller Fahrt einzufangen, ist das Herzstück dieses Albums, das wir gerade aufnehmen, aber noch nicht fertig sind.

Wissen Sie, wann es fertig sein könnte?

Nein.

„Pop 30“-Jubiläum?

Ich komme langsam zum Ende, daher möchte ich mit einer Frage zu Pop abschließen. Das 30-jährige Jubiläum steht vor der Tür. Wird es ein Pop 30-Box-Set geben?

Nun, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich bin mir sicher, dass jemand Cleveres daran gedacht hat. Aber wenn nicht, weiß ich nichts davon. Und der Film über die PopMart-Tour in Mexiko ist eine der außergewöhnlichsten U2-Shows aller Zeiten. Ich liebe die Bilder rund um dieses Album. Das Einzige, was dieses Album nicht war, war Pop.