James Bay wurde 1990 geboren und ist in der Kleinstadt Hitchin aufgewachsen. Nachdem er als Straßenmusiker in London aktiv war, drehte ein Freund ein Video für ihn, das sich auf YouTube rasch großer Beliebtheit erfreute. Schließlich unterzeichnete Bay 2012 bei dem New Yorker Label Republic Records einen Plattenvertrag. Seitdem hat der Singer/Songwriter zwei Alben und sechs EPs veröffentlicht und mit seiner Lyrik und leidenschaftlichen Songs auf sich aufmerksam gemacht.

ROLLING STONE präsentiert: James Bay live 2022

09.11.2022 Berlin, Admiralspalast

10.11.2022 Köln, E-Werk

11.11.2022 Bremen, Pier 2

Hier seht ihr James Bays Single „Give Me The Reason“