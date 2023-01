ROLLING STONE präsentiert: Kevin Morby – Tourdaten

Kevin Morby, US-amerikanischer Singer-Songwriter aus Missouri, Kansas City, kommt im Juni für drei Termine nach Deutschland: München, Dresden und Berlin.

Morby, ehemals Bassist der Gruppe Woods und Sänger der Gruppe The Babies, hat 2022 sein siebtes Album, „This Is A Photograph“, veröffentlicht. Am 25. Januar 2023 folgte das achte Album, „Music From Montana Story“. Zwei der bekanntesten Lieder des 34-Jährigen sind „Beautiful Strangers“ und „Harlem River“, auf Spotify verzeichnen die Lieder über 44 Millionen bzw. 32 Millionen Streams.

ROLLING STONE präsentiert: Kevin Morby – Drei Tourtermine in Deutschland

15.06. München, Strom

16.06. Dresden, Beatpol

21.06. Berlin, Columbia Theater