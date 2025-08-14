Und der einzige Gast auf Taylor Swifts „The Life of a Showgirl“ ist …

Sabrina Carpenter erfüllt sich weiterhin ihre größten Träume. Die Sängerin wurde soeben als einziger Feature-Act auf Taylor Swifts neu angekündigtem Album „The Life of a Showgirl“ bekanntgegeben. Und natürlich flippt sie völlig aus.

Vom Fan zur Duettpartnerin

„Ich kenne jemanden, der völlig ausrastet, und das bin ich“, schrieb Carpenter in ihrer Instagram-Story, in der sie die Nachricht teilte.

Ein Feature auf Swifts 12. Album wäre für jeden Künstler ein Meilenstein. Doch für Carpenter ist es besonders bedeutsam, da sie Swift seit Jahren verehrt. „Ich halte sie auf einem ganz anderen Level“, sagte sie 2024 dem ROLLING STONE. „Ich könnte mein Leben, meine Karriere, meinen Werdegang niemals mit dem vergleichen, was sie erreicht hat.“ Bereits 2009, als Carpenter begann, YouTube-Cover hochzuladen, performte sie leidenschaftlich Swifts Song „Picture to Burn“.

2023 wurde ihr Traum Realität, als sie als Opening-Act auf Swifts triumphaler Eras Tour auftrat. „Ich war genauso besessen von ihr wie alle anderen“, erzählte Carpenter damals. „Es ist so seltsam, wenn man als zwei junge Frauen zusammen abhängt. Anstatt nur daran zu denken, wie sie auf die Bühne geht und diese Person ist. Und ich ebenso.“

Gemeinsame Bühnenmomente und neue Musik

Im Herbst 2024 standen die beiden erneut gemeinsam auf der Bühne, als Carpenter in New Orleans während des Surprise-Song-Sets auftrat. Sie spielten ein Mash-up aus Carpenters Hit „Espresso“, Swifts „Is It Over Now?“ und dem Short-’n-Sweet-Track „Please Please Please“. Nach der Show schwärmte Swift auf Instagram: „Sie ist so echt, wie man nur sein kann, und ich bin so dankbar, dass sie das für uns gemacht hat.“

Das Feature ist die erste musikalische Zusammenarbeit der beiden und kommt für Carpenter zum perfekten Zeitpunkt. Am 29. August veröffentlicht sie ihr siebtes Studioalbum „Man’s Best Friend“.