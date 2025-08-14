Deshalb hat „The Life of a Showgirl“ Taylor Swift einfach nur fertig gemacht

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Taylor Swift arbeitete intensiv an „The Life of a Showgirl“, während sie ihre gigantische „Eras“-Tour durch Europa brachte. In einem Interview im „New Heights“-Podcast am Mittwoch erzählte die Sängerin, dass sie während der Pausen der Tour nach Schweden flog, um ihr 12. Studioalbum aufzunehmen.

Album entstand parallel zur Welttournee

„Ich spielte Shows, oft drei hintereinander. Dann hatte ich drei Tage frei“, erklärte sie, während die Kelce-Brüder ungläubig reagierten. „Ich flog nach Schweden, kehrte zur Tour zurück und arbeitete tatsächlich an diesem Album. Ich war körperlich erschöpft, aber geistig so angeregt und aufgeregt, kreativ zu sein.“

Swift beendete ihre „Eras“-Tour im Dezember 2024 nach insgesamt 149 Konzerten weltweit. Den Sommer 2024 verbrachte sie auf Europatour, darunter acht Shows in London im Juni und August.

„Dieses Album handelt davon, was hinter den Kulissen in meinem Inneren während dieser Tour passierte, die so überschwänglich, elektrisierend und lebendig war“, sagte sie an anderer Stelle im Podcast. „Es stammt aus einer unglaublich freudigen, wilden und dramatischen Phase meines Lebens. Diese sprudelnde Energie hat sich auf die Platte übertragen.“

Veröffentlichung und Trackliste

Früher in der Episode veröffentlichte Swift die Trackliste des Albums auf Social Media. „And, baby, that’s show business for you“, schrieb sie auf X und gab den Veröffentlichungstermin, den 3. Oktober, bekannt.

Das Albumcover, fotografiert von Mert Alas und Marcus Piggot, zeigt die Sängerin schwebend unter Wasser, der Titel in orangefarbener Schrift eingeblendet.

„The Life of a Showgirl“ enthält 12 Songs, darunter den Titelsong mit Sabrina Carpenter. Weitere Titel – produziert von Swift, Shellback und Max Martin – sind „Eldest Daughter“, „Actually Romantic“, „Wi$h Li$t“ und der Opener „The Fate of Ophelia“.

„The Life of a Showgirl“ ist Swifts 12. Studioalbum und folgt auf The Tortured Poets Department aus dem Jahr 2024.