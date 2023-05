ROLLING STONE präsentiert: Lee Fields – vier Konzerttermine in Deutschland

Der US-amerikanische Soulmusiker Lee Fields tritt 2023 wieder in Deutschland auf. Im Rahmen einer ausgedehnten Europatour kommt Fields am 6. November nach Leverkusen anlässlich der „Jazztage“, am 8. November nach Aschaffenburg in den Colos-Saal, am 9. November nach Worpswede in die Music Hall und am 12. November nach Karlsruhe ins Tollhaus.

Fields hat mit „Sentimental Fool“ im Oktober 2022 sein erstes neues Album seit drei Jahren veröffentlicht. Die Platte folgte auf sein 2019er Album „It Rains Love“, das der 72-Jährige mit seiner Band The Expressions aufgenommen hat. Produziert von Daptone Records-Gründer Bosco Mann, umfasst die LP insgesamt 12 Tracks.

Trackliste von „Sentimental Fool“:

01 Forever

02 I Should Have Let You Be

03 Sentimental Fool

04 Two Jobs

05 Just Give Me Your Time

06 Save Your Tears For Someone New

07 The Door

08 What Did I Do

09 Without A Heart

10 Ordinary Lives

11 Your Face Before My Eyes

12 Extraordinary Man

Hier ins Album reinhören:

Lee fand seine musikalischen Ursprünge im Jahr 1967 in New York City, damals hochinspiriert von James Browns Auftritt in der „T.A.M.I Show“. In den folgenden Jahrzehnten erwarb sich der Musiker den Ruf als „König des Funk“. Einer seiner Klassiker heißt „Let’s Talk It Over“ von 1973.

Rolling Stone präsentiert: Lee Fields live in Deutschland – die Termine