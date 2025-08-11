Die Toten Hosen geben Support Acts für ihre Europatour bekannt

Erstmals äußern sich alle vier U2-Mitglieder zu Gaza

Die Toten Hosen haben die Support-Acts für ihre Europatour 2025 bekanntgegeben. Die „Keep Calm and Carry On“-Tour beginnt am 29. August in Kopenhagen und endet am 14. September in Brüssel. Insgesamt umfasst die Tour sieben Stationen in europäischen Hauptstädten.

In Kopenhagen werden The Dead End Kids als Support auftreten. Die Band beschreibt ihren Stil als Glitzerpowerpunk. In Stockholm begleiten The Headlines die Düsseldorfer Punkrocker. In Warschau ist die lokale Skatepunk-Band CF98 mit von der Partie. Für den Auftritt in London hat die Band TV Smith mit seinen Bored Teenagers eingeladen, der bereits seit Langem mit den Toten Hosen verbunden ist. In Paris wird die Band Guillotine den Support übernehmen. In Amsterdam und Brüssel ist die Grunge-Band theredflags aus Köln als Support-Act vorgesehen.

Die Ankündigung der Support Acts auf Instagram:

Rückkehr auf die Bühne nach zweijähriger Pause

Nach einer zweijährigen Livepause starten Die Toten Hosen mit dieser Clubtour in den Spätsommer. Konzerte in Deutschland sind nicht Teil der aktuellen Tour – dafür im nächsten Jahr, womöglich zum letzten Mal.

„Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht aus!“, hieß es in der Tourankündigung auf Instagram im März. Die Band ist von Ende August bis Mitte September in mehreren europäischen Städten live zu erleben.

Keine neue Musik seit 2017

Musikalisch gab es seit dem letzten Studioalbum „Laune der Natur“ von 2017 keine neuen Veröffentlichungen mehr. 2022 erschien eine Kompilation zum 40-jährigen Bandjubiläum mit dem Titel „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“. Neben den Liveaktivitäten hat sich die Band auch politisch engagiert, etwa mit einem Statement gegen Rechtsextremismus im Vorfeld der Bundestagswahl.

Frontmann Campino veröffentlichte 2020 zudem sein autobiografisches Buch „Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde“. Aktuell sind Die Toten Hosen auch an einem Benefizsampler beteiligt, auf dem Bands wie Die Ärzte, Deichkind und die Donots vertreten sind.

Die Band kündigte im März ihre Europatour an:

Ausblick auf die große Tour 2026

Für den Sommer 2026 ist bereits eine weitere große Tour angekündigt: Die „Trink Aus! Wir Müssen Gehen!“-Tour umfasst 17 Termine und wird als möglicher letzter großer Auftritt der Band dargestellt. Diese führt die Band durch den deutschsprachigen Raum mit Auftritten unter anderem in Zürich, Wien, Hamburg, München und Düsseldorf. Die Toten Hosen betonen in ihrem Statement, dass sie sich auf der Zielgeraden ihrer Karriere sehen und die kommende Tour somit eine besondere Bedeutung hat.