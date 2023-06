James Blake: Album-Infos, Konzerttermine & „Big Hammer“-Video

James Blake tritt hier bei den„Re:SET Concert Series“ am 03. Juni 2023 in Stanford, Kalifornien auf. (Foto: Steve Jennings/Getty Images)

James Blake hat mit „Big Hammer“ die erste Single seines neuen Albums „Playing Robots Into Heaven“ veröffentlicht. Seine sechste Platte wird am 8. September 2023 erscheinen. Der 34-jährige Sänger, Songwriter, Multi-Instrumentalist und Produzent tritt außerdem am 24. September für einen einzigen Deutschlandtermin in Berlin auf.

Song und Musikvideo zu „Big Hammer“:

Die Tracklist:

Auf „Playing Robots Into Heaven“ werden elf Songs zu finden sein.

„Asking To Break“ „Loading“ „Tell Me“ „Fall Back“ „He’s Been Wonderful“ „Big Hammer“ „I Want You To Know“ „Night Sky“ „Fire The Editor“ „If You Can Hear Me“ „Playing Robots Into Heaven“

James Blake auf Headliner-Tour: Die Europa-Daten

Anlässlich der Veröffentlichung begibt sich der Brite auf eine internationale Headline-Tour mit Terminen in Europa und Nordamerika. Die Tournee beginnt am 18. September in Mailand. Tickets gibt es ab Mittwoch, 28. Juni, im Vorverkauf. Weitere Vorverkäufe werden im Laufe der Woche stattfinden, bevor der allgemeine Verkauf am Freitag, 30. Juni, um zehn Uhr beginnt.

6. Juli 2023: CMYK, London

21. September 2023 Forest National Club, Brüssel

22. September 2023 L’Olympia, Paris

24. September 2023 UFO im Velodrom, Berlin

26. September 2023 013 Poppodium, Tilburg

28. September 2023 Alexandra Palace, London

Aktuelles über James Blake

Blake veröffentlichte im Oktober 2021 sein fünftes Studioalbum „Friends That Break Your Heart“. Kürzlich hat er mit Metro Boomin für den „Spider-Man: Across the Spider“-Soundtrack an den Tracks „Hummingbird“ und „Nonviolent Communication“ ft. A$AP Rocky & 21 Savage zusammengearbeitet.