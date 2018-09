ROLLING STONE präsentiert: Low

Die Inhalte der aktuellen Heft-CD des ROLLING STONE - mit Tracks von Low, Spiritualized und Downpilot.

1. Spiritualized „I’m Your Man“ Nach der bisher längsten Pause, die Jason Pierce seiner Band gegönnt hat, erscheint mit „And Nothing Hurt“ endlich ein neues Spiritualized-Album. Der Vorbote, „I’m Your Man“, mischt Dream-Pop mit Americana. 2. Emma Ruth Rundle „Control“ Die Songschreiberin aus Louis-ville/Kentucky lässt schon im Titel ihrer neuen Platte erahnen, wohin die Reise geht: „On Dark Horses“ ist eine gespenstisch schöne Tour de Force zwischen Folk und Post-Rock. 3. Davey Woodward And The Winter Orphans „Dylan’s Poster“ Launige, bläsergespickte Hommage der neuen Band von Davey Woodward (The Brilliant Corners), der hier zugleich Dylans „All Along The Watch­tower“ und Velvet…