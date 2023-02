Nick Waterhouse geht mit seinem neuen Album „The Fooler“ auf Tour. Bisher sind Konzerte in Paris, London und dem belgischen Lessines angekündigt – und am 2. Mai spielt er in Berlin.

Passend zu Albumtitel erscheint die neue Platte des Amerikaners am 1. April, dem Tag der Narren. Als Ankündigung wurden bereits die Singles „The Fooler“ und „Hide And Seek“ ausgekoppelt, am Valentinstag folgte der Song „Play To Win“.

Nick Waterhouse in Berlin: