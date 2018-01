ROLLING STONE präsentiert: Robert Plant live

Während alle auf die nächste Led-Zeppelin-Reunion warten, setzt deren Sänger auf fragile Romantik statt auf Breitbeinigkeit: Die Space Shifters erweisen sich auf dem aktuellen Album „Carry Fire“, wie schon bei der letzten Zusammenarbeit, „Lullaby And … The Ceaseless Roar“ (2014), als abgefeimte Stilalchemisten, die Robert Plants sanften, bisweilen nur gehauchten Wiegenliedern einen Hybridsound verpassen, der tief in der Tradition verwurzelt ist, aber zugleich auch mit den Segnungen des digitalen Zeitalters etwas anzufangen weiß.

Global Folk trifft hier auf elektronisch aufgemotzten Desert Blues, lakonisch abgestrippter Americana wird mit lässigen Drumloops chillroomkompatibel.

Led Zeppelin waren schon eine tolle Band – aber deren Sänger weiß auch solo und mit neuen Kollegen zu begeistern.

