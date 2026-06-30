Die Toten Hosen in Düsseldorf: Termine, Tickets und Setlist
Die Toten Hosen geben zwei Heimspiele in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Hier gibt's alle Infos zu Zeiten, Anfahrt, Tickets und der Setlist der Tour.
Für ihre „Trink Aus! Wir müssen gehen Tour 2027“ heben Die Toten Hosen in ihrer Heimatstadt Düsseldorf gleich zweimal die Gläser. Am 3. und 4. Juli spielen die deutschen Rocker in der Merkur Spiel-Arena.
Sie knien nieder vor ihrer Geburtsstadt. So zumindest singen es Die Toten Hosen in ihrem Song„Düsseldorf“. Ein eigenes Liebeslied bekommen die wenigsten Tourstopps gewidmet – deshalb dürfen sich Konzertbesucher auf eine Performance der Hymne auf ihre Stadt freuen. Welche Songs die Fans außerdem erwarten sollten sowie alle Zeiten und Infos zur Anfahrt, gibt es hier.
Zeiten
Der Einlass der beiden Konzerte startet jeweils um 16 Uhr, Showbeginn ist 18 Uhr. Dann spielen als erstes die beiden Support-Acts Rise Against und Bad Nerves, bevor Die Toten Hosen ihr Set beginnen.
Anfahrt
Die Adresse der Merkur Spiel-Arena lautet Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf. Wer mit dem Auto anreisen möchte, kann der Beschilderung folgen, die aus ganz Düsseldorf zum Stadion leitet. Parkmöglichkeiten bieten die Parkplätze P1 und P2. Von dort führt ein etwa 20-minütiger Fußweg zu den Toten Hosen.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert die Anfahrt vom Hauptbahnhof etwa 15 Minuten. Die U-Bahn-Linie U78 hält an der Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe-Nord“. Nach Ende der Show fährt die Bahn in einem erhöhten Takt, um alle Konzertgäste möglichst schnell nach Hause zu bringen.
Tickets
Die Tickets für die beiden Düsseldorf-Homecomings der Toten Hosen waren schnell vergriffen. Beide Konzerte sind ausverkauft. Lediglich VIP-Tickets für den 4. Juli sind noch erhältlich und kosten 372 Euro.
Setlist
Wenn sich Die Toten Hosen an ihre Setlist vom 27. Juni in Frankfurt halten, wird der Abend in etwa so aussehen:
• Opel-Gang
• Die Show muss weitergehen
• Wir waren nie weg
• Auswärtsspiel
• Du lebst nur einmal (vorher)
• Laune der Natur
• Madelaine (aus Lüdenscheid)
• Schicksal
• Altes Fieber
• Schlechte Nachbarn
• Wannsee
• Liebeslied
• Was ist mit uns los
• Alle sagen das
• Nur zu Besuch
• Steh auf, wenn du am Boden bist
• Bonnie & Clyde
• Wort zum Sonntag
• Was früher einmal war
• Alles aus Liebe
• Pushed Again
• Wünsch DIR was
• Hier kommt Alex
Zugaben:
• Welt der Wunder (Cover mit Marteria)
• Eisgekühlter Bommerlunder
• Düsseldorf
• Schrei nach Liebe (Cover)
• Schönen Gruß, auf Wiederseh’n
• Freunde
• Trink aus
• You’ll Never Walk Alone (Cover)
Für ein weiteres Düsseldorf-Konzert kommen Die Toten Hosen nächstes Jahr am 10. Juli 2027 nochmals zurück in die Merkur Spiel-Arena. Das könnte dann dort ihre letzte Show sein, denn Die Toten Hosen sagen: „Wir sind auf der Zielgeraden unserer Karriere.“
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