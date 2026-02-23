Ohne Frage handelt es sich bei Rush um eine der bedeutendsten Rockbands unserer Zeit. Mehr als 45 Millionen Alben haben Geddy Lee (Bass, Keyboards, Gesang), Alex Lifeson (Gitarre, Gesang) und der 2020 verstorbene Neil Peart (Schlagzeug, Texte) verkauft. Unter den Auszeichnungen der Kanadier: „die drittmeisten aufeinanderfolgenden Gold-/Platin-Studioalben einer Rockband – hinter den Beatles und den Rolling Stones“.

Nach dem Tode Pearts vor sechs Jahren stand die Zukunft von Rush zunächst in den Sternen. Aber Lee und Lifeson haben Rush 2025 wieder für eine Tournee zum Leben erweckt – und werden auf der Bühne nun unterstützt von der Schlagzeugerin Anika Nilles, einer Mannheimerin.

ROLLING STONE schrieb: „Es stimmt, dass Rush heute nicht mehr das bedeuten, was sie 1976 oder sogar 1996 bedeuteten. Vielleicht bedeuten sie mehr.“ Foo-Fighters-Chef Dave Grohl führte Rush 2013 in die Rock and Roll Hall of Fame emit den Worten ein: „Rush haben sich ihre Anhängerschaft auf die richtige Weise aufgebaut. Kein Hype, kein Unsinn, sie haben es von Grund auf geschafft. Ihr Vermächtnis ist unglaublich und ihr Einfluss unbestreitbar.“

Fünf Rush-Konzerte in Deutschland

Lee und Lifeson begeben sich elf Jahre nach der letzten Tour auf Rushs nächste Konzertreise – als Hommage an Neil und ihre Fans. Fünf Deutschlandkonzerte stehen 2027 auf dem Tourplan. Los geht es am 21. Februar 2027 in der Uber Arena in Berlin, Deutschland-Abschluss ist am 04. März 2027 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. ROLLING STONE präsentiert die Konzerte von Geddy Lee und Alex Lifeson und ihrer Live-Schlagzeugerin Anika Nilles. Allg. VVK-Start am Fr., 27. Februar um 10:00 Uhr.

ROLLING STONE präsentiert: Rush 2027

Fifty Something

Euro 2027 Tour