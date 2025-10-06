Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Rush-Mitgründer Geddy Lee und Alex Lifeson werden im kommenden Jahr als Rush auf Tour zurückkehren – für eine 50-Jahre-Jubiläumstour, die ihrem verstorbenen Bandkollegen Neil Peart gewidmet ist. Das kündigten sie am Montag an. Die deutsche Schlagzeugvirtuosin Anika Nilles, die zuvor Jeff Beck begleitet hatte, wird sie bei der 12 Shows umfassenden, siebentägigen „Fifty Something“-Tour unterstützen, die am 7. Juni im Kia Forum in Los Angeles startet – dem gleichen Ort, an dem Rush 2015 ihr letztes Konzert mit Peart spielten.

„Nach allem, was seit dieser letzten Show passiert ist, haben Alex und ich ernsthaft in uns hineingehört und beschlossen, dass wir das verdammt noch mal vermissen“, sagte Lee in einer Pressemitteilung. „Und dass es Zeit ist, 50-irgendwas Jahre Rush-Musik zu feiern.“

Rückkehr nach Jahren des Zweifelns

Lee und Lifeson, beste Freunde seit der Highschool, führten in den letzten Jahren eine öffentliche Debatte darüber, ob sie ohne Peart – ihren Schlagzeuger und Texter – wieder touren sollten. Peart war 2020 nach einem stillen Kampf gegen einen Hirntumor gestorben. Lee sagte dem ROLLING STONE, er habe versucht, Lifeson von der Idee zu überzeugen – sogar Paul McCartney habe die beiden ermutigt, wieder auf Tour zu gehen. Noch im Mai hatte Lifeson öffentlich erklärt: „Es gibt keine Chance, dass wir uns einen Schlagzeuger holen und als Wiedergeburt von Rush auf Tour gehen oder so etwas.“

Die Wahl von Nilles, einer weithin gefeierten 41-jährigen Schlagzeugerin, die für ihr Spiel in ungeraden Taktarten bekannt ist – Rushs Spezialität –, könnte den Ausschlag gegeben haben.

„Neil war unersetzlich“

„Wie wir alle wissen, war Neil unersetzlich“, sagte Lee. „Doch das Leben steckt voller Überraschungen, und wir haben eine bemerkenswerte neue Person kennengelernt – eine unglaubliche Schlagzeugerin und Musikerin, die ein weiteres Kapitel zu unserer Geschichte hinzufügt, während sie ihre eigene faszinierende musikalische Reise fortsetzt. Ihr Name ist Anika Nilles, und wir könnten nicht glücklicher sein, sie unseren treuen und engagierten Rush-Fans vorzustellen, von denen wir wissen, dass sie ihr jede Chance geben werden, dieser fast unmöglichen Rolle gerecht zu werden.“

Pearts Witwe Carrie Nuttall-Peart und Tochter Olivia unterstützen die Tour voll und ganz. „Wir freuen uns, die ‚Fifty Something‘-Tour zu unterstützen, die eine Band feiert, deren Musik Generationen inspiriert hat, und Neils außergewöhnliches Vermächtnis als Schlagzeuger und Texter ehrt“, erklärten sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Neils Musikalität war einzigartig, und er war als Schlagzeuger wie auch als Texter unersetzlich.“

Neue Musiker, neue Energie

Rush planen, für die Tour weitere Musiker hinzuzunehmen, um den Sound „ein wenig zu erweitern“, wie Lee sagte. Bisher übernahm er live sowohl den Gesang als auch Bass und Keyboards. Er sagte dem ROLLING STONE, er freue sich auf die neue Herangehensweise, da sie „mehr Spaß und weniger Arbeit“ verspreche – und fügte hinzu: „Wir sind ja jetzt etwas älter.“

Jedes Konzert wird aus zwei Sets bestehen, die aus einem Pool von 35 Songs zusammengestellt werden – von den größten Hits bis zu Fan-Favoriten. Zeitgleich mit der Ankündigung erscheint auch „Rush 50“, eine 50-Track-Anthologie, die ihre gesamte Karriere abdeckt.

Vorverkauf: Künstler-Presales beginnen am 13. Oktober, der reguläre Verkauf am 17. Oktober.

Rush „Fifty Something“-Tourdaten