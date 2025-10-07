Anika Nilles übernimmt bei Rush: Mannheimerin tritt Pearts Erbe an

Nachdem sich die erste Schockwelle über die Nachricht gelegt hatte, dass Geddy Lee und Alex Lifeson im kommenden Jahr als Rush wieder auf Tour gehen, richteten die meisten Fans ihre Aufmerksamkeit auf die Frage, wer den verstorbenen Neil Peart am Schlagzeug ersetzen würde.

Die Antwort: die deutsche Virtuosin Anika Nilles. „Wir könnten nicht begeisterter sein, sie unseren treuen und engagierten Rush-Fans vorzustellen“, sagte Lee in einer Erklärung. „Wir wissen, dass sie ihr jede Chance geben werden, dieser fast unmöglichen Rolle gerecht zu werden.“ In einem Video zur Tourankündigung erklärte Lee, wie er mit Nilles in Kontakt kam. „Wie ersetzt man jemanden, der unersetzbar ist?“, fragte er.

„Ich hatte von Scully, meinem Bass-Techniker, der mit Jeff Beck auf Tour gewesen war, gehört. Er hatte mit dieser Schlagzeugerin namens Anika Nilles zusammengearbeitet und erwähnte, wie beeindruckend sie war – talentiert, musikalisch und kraftvoll. Ich glaube, dass [Alex] und ich durch das Zusammenspiel mit ihr neuen Schwung bekommen haben. Wir hörten, wie unsere Songs wieder zum Leben erwachten. Erst nach diesen erfolgreichen Proben mit ihr hatte ich das Gefühl: ‚Ja, wir können das schaffen. Wir können dem gerecht werden. Und das wird Spaß machen.‘“

Nilles ist für echte Drum-Liebhaber längst ein Begriff. Auf ihrem YouTube-Kanal folgen ihr 225.000 Abonnenten, wo sie ihr beeindruckendes Können zeigt und mit Größen wie dem Gitarristen Joshua De La Victoria und dem Schlagzeuger Kaz Rodriquez jammt. Den meisten Rockfans ist sie jedoch noch unbekannt – selbst wenn sie sie 2022 an der Seite von Jeff Beck gesehen haben. Schon seit ihrer Kindheit spielt Nilles Schlagzeug und entwickelte früh eine tiefe Verbindung zu ihrem Instrument. „Das Schlagzeug ist ein sehr körperliches Instrument“, sagte sie gegenüber 15 Questions. „Es geht darum, die Gliedmaßen zu koordinieren und eine klare Vorstellung von den Rhythmen und Klängen zu haben, die man erzeugen möchte. Für mich fühlt sich das Schlagzeugspielen oft wie Yoga an – es gibt nur mich und das Schlagzeug, und alles andere verschwindet für eine Weile. Das ist wirklich befreiend.“

Vom Kindergarten zur Weltbühne

Mit 16 Jahren erklärte Nilles ihren Eltern, dass sie ihren Lebensunterhalt mit Schlagzeugspielen verdienen wolle. „Nein, nein, nein!“, hätten sie gesagt, erinnerte sie sich 2023 im Gespräch mit „The Beat“. „‚Du musst zuerst etwas Ernsthaftes machen.‘ Also studierte ich fünf Jahre lang Sozialarbeit und wurde Vorschullehrerin. Es hat Spaß gemacht, ich konnte kreativ sein und bekam nach dem Abschluss ein wirklich gutes Jobangebot. Aber ich musste sorgfältig über meine Situation nachdenken.“ Erst mit Ende zwanzig kündigte sie, um sich ganz der Musik zu widmen. „Ich wusste immer, dass ich in diesem Job nicht wirklich glücklich war“, sagte sie 2017 gegenüber Modern Drummer. „Aber wenn man Geld verdient und in Sicherheit ist, ist es nicht leicht, zu kündigen.“

Nach ihrem Ausstieg schrieb sich Nilles an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim ein. „Wenn ich an der Universität übte, schloss ich die Türen und verdeckte die Fenster, damit niemand sehen konnte, wer spielte“, erzählte sie Drumeo. „Ich hasste den Gedanken, dass Leute mich beim Scheitern hören könnten. Aber irgendwann wurde mir klar, dass ich echte Fortschritte machte – mental wie musikalisch.“ 2013 veröffentlichte Nilles ihren ersten eigenen Song „Wild Boy“ online. Videos von ihr verbreiteten sich rasch und führten zu internationalen Tourneen und Lehraufträgen. 2017 folgte ihr Debütalbum Pikalar, 2022 spielte sie auf der letzten Tournee des Gitarrengottes Jeff Beck.

Ein neues Kapitel für Rush

haben seit der Verpflichtung von Neil Peart im Jahr 1974 kein neues Mitglied aufgenommen. Selbst als sie ihren Sound mit Keyboards erweiterten, verzichteten sie darauf, weitere Musiker auf die Bühne zu holen. Stattdessen fand Lee Wege, gleichzeitig zu singen, Bass zu spielen und die Keyboard-Parts zu übernehmen. Diese Zeiten sind nun vorbei. „Es steht noch eine weitere Entscheidung an“, sagt Lee im Ankündigungsvideo. „Ich finde die Vorstellung toll, zu [Lifeson] und zur Schlagzeugerin hinübergehen zu können und einfach nur Bassist zu sein. Ich denke, wir werden die Band um ein weiteres Mitglied erweitern, vielleicht einen Keyboarder. Was hältst du von dieser Idee?“ „Ich finde das großartig“, sagt Lifeson. „Ich denke, es wird viel Spaß machen, ein wenig Zeit zusammen vorne auf der Bühne zu verbringen.“

Hinter der Bühne wird Nilles derweil das Werk von Neil Peart würdigen und einer der größten Prog-Bands der Geschichte zu einem neuen, unerwarteten Triumph verhelfen. Ihr Leben wird nie mehr so sein wie zuvor.