ROLLING STONE präsentiert: Spiritualized live auf Tour 2022

Jason Pierce (Spiritualized) live beim End Of The Road Festival 2019 in Larmer Tree Gardens am 29. August 2019 in Salisbury (GB)

Spritualized kommen Anfang März für drei Konzerte auf deutschen Boden. Zu sehen ist die Space-Rock-Band in Berlin, Hamburg und Köln. Mit „Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space“ (1997), ihrem zweiten Studioalbum, schufen die Brit*innen ihr einflussreichstes Werk, das bis heute noch in viele Subgenres dringt.

Jason Pierce ist mittlerweile das einzige übriggebliebene Gründungsmitglied. Der Sänger und Gitarrist ist bereits mit „Spacemen 3“ bekannt geworden. Pierce hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich diverse „Hilfsmittel“ für den kreativen Entstehungsprozess seiner Musik einverleibt. Da wundert es auch nicht, dass die Band 1993 ein Live-Album mit dem Titel „Fucked Up Inside“ veröffentlichte. Genie und Wahnsinn liegen nunmal nah beieinander.

Spiritualized live in Deutschland 2022