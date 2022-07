ROLLING STONE präsentiert: Suede live 2022

Suede haben über die Jahre einige Turbulenzen erlebt. Anfang der Nullerjahre verließ Keyboarder Neil Codling die Gruppe und das letzte Album „A New Morning“ gefiel weder Fans noch Kritikern– Sänger Brett Anderson setzte schließlich einen Schlussstrich: Die Band löste sich auf. 2010 meldeten sich die Britpopper zurück und alles Böse war vergessen– die neuen Werke fanden wieder Anklang.

Fans dürfen sich auf ein neues Album im Oktober 2022 freuen. „Autofiction ist unsere Punk-Platte“, kündigte Anderson bereits an. Sie würde die Band in ihrem „grundlegenden Durcheinander“ entblößen. Nun machen Suede im Oktober in Köln und Hamburg Halt. Tickets werden demnächst hier im Vorverkauf zu erhalten sein.

Suede-Konzerte 2022 in Deutschland – ROLLING STONE präsentiert