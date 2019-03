ROLLING STONE präsentiert: Thom Yorke

Foto: Getty Images for Disney, Jesse Grant. All rights reserved.

Thom Yorke kommt im Juli für zwei Konzerte nach Deutschland, ROLLING STONE präsentiert. Am 02. Juli gastiert er in Köln, am 03. Juli in Frankfurt.

Der Radiohead-Sänger wird sicher Songs seines Suspiria-Soundtracks vorstellen, dazu die seiner weiteren Soloalben und die von Atoms for Peace, aber: Zuletzt führte er sogar auch mal ein Stück von Radiohead auf: „Reckoner“.

02.07. Köln, Palladium

03.07. Frankfurt, Jahrhunderthalle