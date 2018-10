ROLLING STONE Weekender / Park: Timetable plus Programmänderung

Keine vier Wochen mehr, dann beginnt der ROLLING STONE WEEKENDER: Am 9. und 10. November ist es soweit. Nur sieben Tage später steht dann die Premiere als Zwillingsfestival an: Im Europapark Rust öffnet der ROLLING STONE Park erstmals seine Pforten.

Weiterlesen Vorfreude auf den ROLLING STONE Park: Ryley Walker Nur noch etwas mehr als einen Monat bis zur Premiere des ROLLING STONE Park im Europapark Rust. Wir stellen die Bands des schönsten süddeutschen Indoor-Festivals vor.

Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktionen und ROLLING STONE vermelden jetzt drei Programmänderungen sowie drei zusätzliche Programmpunkte, die sich sowohl auf den „Weekender“, als auch den „Park“ beziehen. Leider müssen Ryan Adams, The Courtneys und Ben Watt ihre Auftritte aus zum Zeitpunkt der Bestätigung unvorhersehbaren Gründen wieder absagen. Aber es gibt ebenbürtigen Ersatz: Element of Crime anstelle von Ryan Adams, Alligator wird The Courtneys vertreten und für Ben Watt springt Cat Clyde ein.

Weiterlesen Gewinnen: 1×2 Tickets für den ROLLING STONE Park inkl. Übernachtung Wir verlosen nicht nur Tickets für den ROLLING STONE Park, sondern auch eine Übernachtung im stilvollen „Bell Rock“-Hotel.

Stephan Thanscheidt, CEO und Head of Festivalbooking beim Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktionen: „Programmänderungen sind bei Festivals mit vielen auftretenden Künstlern nie ganz auszuschließen, da es leider immer unvorhersehbare Gründe geben kann, die es einer Band unmöglich machen, wie geplant aufzutreten. Wir bedauern es sehr, dass wir darum die Konzerte von Ryan Adams, The Courtneys und Ben Watt nicht wie angekündigt anbieten können. (…) Selbstverständlich haben wir in der Folge mit Hochdruck daran gearbeitet trotz aller Kurzfristigkeit die frei gewordenen Slots neu zu besetzen und freuen uns sehr über die Zusage von Element of Crime, die Ryan Adams vertreten werden. Auch Alligator und Cat Clyde werden dem Publikum sicher sehr gut gefallen!“

„Ryan Adams‘ kurzfristige Absage ist natürlich sehr schade, wir hätten den Künstler gerne präsentiert. Aber wir sind froh, dass die entstandene Lücke so schnell gefüllt werden konnte,“ ergänzt hierzu Sebastian Zabel, Chefredakteur des ROLLING STONE.

Plus Sophia Kennedy beim RSW

Damit ist das ROLLING-STONE-WEEKENDER-Programm jedoch noch nicht final, denn das Line-Up bekommt noch Zuwachs von der wunderbaren Pop-Virtuosin Sophia Kennedy. Das Strandkonzert wird dabei in diesem Jahr Herrenmagazin-Sänger Deniz Jaspersen bestreiten. In der intimen Atmosphäre des Wohnzimmerkonzerts ist dieses Mal die Indiepop-Band Helgen zu erleben.

Timetable ROLLING STONE Weekender und ROLLING STONE Park

Der ROLLING STONE WEEKENDER ist bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Wer die auftretenden Künstler dennoch unbedingt live erleben möchte, dem sei wärmstens der ROLLING STONE PARK empfohlen. Es sind noch Tickets in allen Varianten auf www.rollingstone-park.de verfügbar.

ROLLING STONE Weekender

Freitag, 9. November:

THE FLAMING LIPS

KETTCAR | FATHER JOHN MISTY | NADA SURF

DIE HÖCHSTE EISENBAHN | CASS MCCOMBS | RYLEY WALKER | DARLINGSIDE

THE WAVE PICTURES | WHITE DENIM | FRIENDS OF GAS

THE SHEEPDOGS | VELVET VOLUME

Samstag, 10. November:

ELEMENT OF CRIME

MOTORPSYCHO | JOHN GRANT | ANNA CALVI | THE BREEDERS

CAR SEAT HEADREST | HUDSON TAYLOR | SOPHIA KENNEDY | TUSQ

ALLIGATOR | LAURA GIBSON | MT. JOY | CAT CLYDE

NAKED GIANTS | DAN MANGAN

HELGEN (Wohnzimmerkonzert) | DENIZ JASPERSEN (Strandkonzert)

Lesungen: OLIVER POLAK | THORSTEN NAGELSCHMIDT | TIMO BLUNCK

ROLLING STONE Park

Freitag, 16. November:

THE FLAMING LIPS

KETTCAR | FATHER JOHN MISTY | NADA SURF | JOHN GRANT

ANNA CALVI | CASS MCCOMBS | DARLINGSIDE | THE WAVE PICTURES

WHITE DENIM | FRIENDS OF GAS | THE SHEEPDOGS | VELVET VOLUME

Samstag, 17. November:

ELEMENT OF CRIME

THE DECEMBERISTS | MOTORPSYCHO | DIE HÖCHSTE EISENBAHN

THE BREEDERS | CAR SEAT HEADREST | RYLEY WALKER | HUDSON TAYLOR

INTERGALACTIC LOVERS | ALLIGATOR | LAURA GIBSON

MT. JOY | CAT CLYDE | NAKED GIANTS | DAN MANGAN

Lesungen: OLIVER POLAK | THORSTEN NAGELSCHMIDT | TIMO BLUNCK