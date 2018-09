Vom 16. bis 17. November ist es endlich soweit: Erstmals findet der ROLLING STONE Park statt, unser Zwillingsfestival des ROLLING STONE Weekenders, idyllisch gelegen im Europapark Rust. Für unsere Leser haben wir nun etwas Besonderes parat: Wir verlosen 3×2 Tickets für das Event, 1×2 Tickets davon mit Übernachtung.

Hauptpreis:

1 x 2 Tickets inkl. Übernachtung im Doppelzimmer im Hotel Bell Rock im Europa Park.

Im 4-Sterne-Superior-Erlebnishotel „Bell Rock“ begeben Sie sich auf die Spuren der Pilgerväter und Entdecker. Ziel der Reise: Die historische Wiege der USA – Neuengland.

Weitere Preise:

2×2 Festivaltickets ohne Übernachtung

So geht’s:

Einfach Formular ausfüllen und „Bell Rock“ als Lösungswort angeben. Teilnehmer bewerben sich automatisch für den Hauptpreis (ROLLING STONE Park mit Übernachtung), qualifizieren sich aber auch für die Festivaltickets ohne Übernachtung.

Einsendeschluss: 12. Oktober 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Das ist der ROLLING STONE Park:

Ein Klassiker bekommt Nachwuchs: Vom 16. bis 17. November wird erstmals das südliche Schwester-Festival ROLLING STONE Park veranstaltet, für das es noch Karten gibt. Das Festival findet im Europa-Park Rust statt: Rock’n’Roll mit Vier-Sterne-Komfort.

Während der herbstliche Europa-Park geschlossen ist, steigen im hochmodernen Veranstaltungszentrum des Freizeitparks mehr als 30 Konzerte auf vier Bühnen. Das reicht vom intimen Theater bis zur großen Halle. Alle vier Konzertsäle sind im top ausgestattet und von den verschiedenen Hotels aus bequem mit dem EP-Express, einer Monorail-Bahn, erreichbar.

Auch die Gastronomie ist auf einem hohen Niveau und bietet einiges, von der Pizzaria bis zum 2-Sterne-Restaurant.

Zur Premiere des ROLLING STONE Park treten Redaktions-Favoriten wie The Flaming Lips, Ryan Adams, Kettcar, Father John Misty, The Breeders, Car Seat Headrest, Nada Surf, Motorpsycho, Ryley Walker, The Wave Pictures, Ben Watt, White Denim, John Grant und viele andere auf. Und: Exklusiv nur im Park, nicht beim Weekender, spielen The Decemberists.

Ein Rahmenprogramm mit Lesungen, einer ROLLING-STONE-Talkrunde, Aftershow-Partys, Plattenbörse, Konzertposter-Ausstellung und vielem mehr rundet das Festival-Erlebnis ab.

Und: Zwei Attraktionen des Parks öffnen eigens für Festival-Besucher. Am Samstag können zwischen 11 und 14 Uhr (also vor den Konzerten) das verblüffende Flying Theatre „Voletarium“ und die neue Kuppel-Achterbahn „Eurosat – CanCan Coaster“ genutzt werden.

„Die Qualität der Angebote und der Ausstattung hat mich umgehauen“, schwärmt Folkert Koopmans, Chef von FKP Scorpio, der seit zehn Jahren schon den Weekender in enger Zusammenarbeit mit dem ROLLING STONE veranstaltet. „Die Preise liegen etwas über dem Weekender, die Qualität aber eben auch.“

Tickets inklusive zwei Übernachtungen und reichhaltigem Frühstücksbüffet sind ab € 189,- erhältlich unter http://www.rollingstone-park.de/public/

