Rolling Stone Weekly: Einblicke in das neue Rolling Stones-Album „Hackney Diamonds“!

Foto: AFP via Getty Images, DANIEL LEAL. All rights reserved.

Die Stones beim Launch-Event von "Hackney Diamonds" in London, September 2023 (Photo by DANIEL LEAL/AFP via Getty Images)

Es ist soweit: Die größte Rockband der Geschichte veröffentlicht ihr neues Album, 18 Jahre nach dem letzten mit Original-Songs. Mit wem könnte Jan besser über „Hackney Diamonds“ sprechen als mit ROLLING STONE-Autor Torsten Groß? Nicht nur ist Torsten lebenslanger Fan – er hat Mick, Keith und Ronnie in London auch zum Interview getroffen. An dieser aufregenden Reise lässt er uns teilhaben und verrät Behind-the-Scenes-Geschichten von seinem Treffen mit den Stones. Natürlich sprechen wir in dieser XXL-Folge auch ausführlich über das Album und gehen es Song für Song durch. Eine besondere Weekly-Ausgabe also, aber das ist nur angemessen bei dieser unvergleichlichen Band.