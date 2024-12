Bill Wyman: Auch nach seinem Ausstieg hielten sie ihn klein

2012 kam es bei den Rolling Stones zu einer besonderen Reunion: Im Rahmen ihres 50. Jubiläums luden die Rock-Giganten für zwei Shows in der Londoner O2-Arena ihre beiden ehemaligen Mitglieder Mick Taylor und Bill Wyman ein.

Wyman, der zwei Songs mit der Band spielte, erinnert sich in einem aktuellen Interview mit „Classic Rock“, dass die Stones alles andere als zuvorkommend waren. „Als sie mich 2012 baten, im O2 zu spielen, gaben sie mir nicht einmal einen Soundcheck. Ich sagte noch: ‚Ich brauche einen Soundcheck, weil ich mit dem Bass-Equipment von [Darryl Jones] spiele und nicht weiß, wie es klingt. Und ich spiele zwei Tracks. Und du hast mir erst gestern gesagt, welche zwei Tracks.‘“

„Am Ende kam es aber gut an“

Die Band sei mehr daran interessiert gewesen, den Sound von Gaststar Mary J. Blige (die mit der Band den Klassiker „Gimme Shelter“ performte) richtig hinzubekommen als den Basssound ihres Gründungsmitglieds. Wyman sei gezwungen gewesen, zu improvisieren – das Ganze sei aber gut ausgegangen. „Am Ende kam es aber sehr gut an, und ich war sehr glücklich.“

Bill Wyman durfte nur zwei Songs spielen

Allerdings meint Wyman auch, dass ihn die Stones gewissermaßen kleingehalten haben. Er selbst habe damit gerechnet, für mehr Stücke auf die Bühne gebeten zu werden. Ein Angebot für weitere gemeinsame Shows habe er deshalb abgelehnt (Mick Taylor gastierte auch bei den Shows im US-amerikanischen Newark).

Wyman dazu: „Sie ließen mich nur zwei Songs singen [‚It’s Only Rock ‚N‘ Roll (But I Like It)‘ und ‚Honky Tonk Women‘]. Ich dachte eigentlich, sie würden mich vier oder fünf machen lassen. Dann wollten sie, dass ich nach New York fliege, um dort für zwei Shows zu spielen, und ich sagte: ‚Wie viele Songs soll ich denn spielen?‘ Und sie sagten: ‚Zwei.‘ Und ich sagte: ‚Nein, danke. Ich fliege nicht für fünf Tage nach New York, um zwei Songs zu spielen.‘ Also bin ich nicht gegangen.“