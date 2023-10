Rolling Stone Weekly: Lohnt sich das neue Wilco-Album?

Foto: Peter Crosby (Promo). All rights reserved.

Auf keine Band einigt sich die ROLLING-STONE-Redaktion seit Jahrzehnten so sehr wie auf Wilco. Alle mögen Wilco. Über die Indie/Country/Rock-Veteranen aus Chicago lässt sich eigentlich nur Gutes sagen. Trotzdem wagt Jan vor dem Hintergrund des neuen Albums „Cousin“ eine vorsichtige Kritik. Wie das wohl über die Bühne ging? Erfahrt es in der neuen Folge! Ebenfalls sprechen wir über Reissues, also neu aufgelegte alte Alben, die für die Musikindustrie mittlerweile eine größere Bedeutung haben als neue Musik. Ist das eine gute Entwicklung? Viel Vergnügen beim Hören!