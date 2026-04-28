Rätselhafte Plakate weltweit: So inszenieren die Rolling Stones „Foreign Tongues“

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Es beginnt, wie so oft bei großen Pop-Erzählungen, nicht mit Musik, sondern mit einem Rätsel. In den vergangenen Tagen tauchten in Städten von Sydney bis Paris, von Warschau bis London Plakate auf, die mehr Fragen stellten, als sie beantworteten: das ikonische Zungenlogo, dazu ein Satz, der sich je nach Land in unterschiedlichen Sprachen wiederholt.

Kontrollierte Verknappung statt klassischer Ankündigung

Die Botschaft ist diffus – und gerade deshalb wirkungsvoll. Vieles deutet darauf hin, dass das neue Album der Rolling Stones den Titel „Foreign Tongues“ tragen wird und im Juli 2026 erscheinen soll.

Was hier zu beobachten ist, ist keine anarchische Prankster-Aktion, sondern eine präzise kalkulierte Strategie, die seit einiger Zeit in der Mainstream-Vermarktung perfektioniert wird: kontrollierte Verknappung von Information. Anstatt eine klassische Ankündigung zu veröffentlichen, setzen Bands auf Fragmente und kollektive Interpretation.

Diese Kampagnen funktionieren wie ein globales Puzzle, das Fans und Medien gemeinsam zusammensetzen – und dabei die Reichweite der Band vervielfältigen.

Tradition der mysteriösen Sichtbarkeit

Diese Form der mysteriösen Sichtbarkeit hat Tradition. Schon Radiohead ließen Anfang der 2000er-Jahre kryptische Hinweise im Netz zirkulieren, während Nine Inch Nails mit versteckten Botschaften und Alternate-Reality-Elementen arbeiteten. Auch Arcade Fire oder Daft Punk setzten auf urbane Codes im öffentlichen Raum. Die letzte Tour von Radiohead wurde nach ähnlichem Muster eingeläutet.

Die Stones adaptieren diese Mechanik auf ihre eigene Weise: analoger und latent altmodisch – gerade dadurch auffällig im digitalen Dauerrauschen.

Alias, QR-Codes und digitale Infrastruktur

Auch die Stones spielen das Spiel der Identitäten. Die Veröffentlichung der Single „Rough & Twisted“ unter dem Alias The Cockroaches knüpft an ein älteres Pseudonym der Band an und aktiviert damit Insiderwissen und Nostalgie. Die dazugehörigen QR-Codes, die auf eine Website ihres Labels Universal Music Group verweisen, schlagen die Brücke zwischen Mythos und digitaler Infrastruktur.

Inhaltlich verdichten sich die Hinweise: Eine Textzeile des Songs – „Teach me all those foreign tongues“ – spiegelt die mutmaßliche Album-Idee wider. Dazu kommt ein kryptischer Instagram-Teaser („64 & Counting“), der die lange Bandgeschichte in die Gegenwart verlängert.

Mehrstufige Dramaturgie für anhaltende Aufmerksamkeit

Bemerkenswert ist die zeitliche Staffelung: zunächst die anonymen Plakate, dann die Enthüllung über Social Media, flankiert von einem scheinbar beiläufigen Side-Projekt und schließlich die Bestätigung durch klassische Medienberichte – wie diesen hier.

Diese mehrstufige Dramaturgie sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit nicht punktuell verpufft, sondern über Tage hinweg anwächst. Ein Prinzip, das in der Streaming-Ära gerade für weltweit relevante Acts entscheidend geworden ist.

Musikalischer Ausblick

Musikalisch bleibt vieles noch offen. Klar ist lediglich, dass Produzent Andrew Watt erneut beteiligt ist und das Album auf den Grammy-prämierten Vorgänger „Hackney Diamonds“ aus dem Jahr 2023 folgt. Berichte in verschiedenen britischen Medien deuten zudem darauf hin, dass bereits weiteres Material in Arbeit ist – ein ungewöhnlich produktives Momentum für eine Band, die seit über sechs Jahrzehnten existiert.

Eine große Tour scheint dagegen vorerst unwahrscheinlich, nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit von Keith Richards. Das Album wird damit nicht nur zum musikalischen Ereignis, sondern zum zentralen Medium der Inszenierung.

Die älteste Regel des Popgeschäfts

Am Ende zeigt sich: Die Rolling Stones beherrschen noch immer eine der ältesten Regeln des Popgeschäfts. Aufmerksamkeit entsteht nicht durch bloße Präsenz, sondern durch kontrollierte Abwesenheit.

Die rätselhaften Plakate sind dabei weniger Werbemittel als Auftakt einer Erzählung, die Fans weltweit in Bewegung setzt. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Botschaft hinter all den „fremden Zungen“: dass Pop auch 2026 noch von behaupteten Geheimnissen lebt.