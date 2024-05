Seit Sonntag (28. April) befinden sich die Rolling Stones auf großer Nordamerika-Tour. Knapp zwei Stunden stehen die Briten auf der Bühne und zelebrieren ihr neues Album „Hackney Diamonds“. Anlässlich der Tournee hat die Band einen eigenen Rum kreiert. Das alkoholische Getränk ist Teil der „Crossfire Hurricane“-Reihe, die eigene Rum-Marke der Rolling Stones. Fans können die Spirituose nun am Merch-Stand der Tour oder auf der offiziellen Website von „Crossfire Hurricane“ erwerben.

Das ist das offizielle Werbevideo zum Rum:

Deutsche Fans müssen nüchtern bleiben

Die Fanbox, bestehend aus einer Flasche „Crossfire Hurricane“-Rum und einer Flasche „Hackney Diamonds“-Rum, erscheint in einem mit goldenem Rolling-Stones-Logo verzierten Karton und ist für 125 Dollar zu erwerben. Auf der Rolling-Stones-Flasche ist zu lesen, dass es insgesamt nur 2000 Flaschen geben soll. Der Rum wird erst nach und nach in den USA erhältlich sein. Die Veröffentlichung passt sich hierbei dem Tourplan der Rolling Stones an.

In Deutschland gehen die Fans erstmal leer aus. Auf der Website ist das Getränk lediglich in den USA zu erwerben. Noch bis Mitte Juli ist die Band in Nordamerika auf Tournee. Informationen über mögliche Europa-Konzerte sind derzeit nicht bekannt. Zuletzt waren die Rolling Stones 2022 auf ihrer „Sixty“-Tour in Deutschland zu sehen. Das letzte Konzert gaben sie in Berlin auf der Waldbühne.

So ist die „Hackney Diamonds“-Tour:

Am Sonntag (28.04.) startete die Band ihre „Hackney Diamonds“-Tour in Houston, Texas. Der Abend beginnt mit einem Intro-Video, in dem Glasscheiben zerschmettern – ganz im Stil des Artworks von „Hackney Diamonds“ – wohl auch, um ein neues Bandkapitel zu starten, haben The Rolling Stones das bewegende Tribute-Intro für Charlie Watts aus dem Programm genommen. Seit dessen Tod sitzt Steve Jordan am Schlagzeug. Den Anfang macht die Band passenderweise mit „Start Me Up“, gefolgt von „Get Off Of My Cloud“, „Rocks Off“ und dem 2022 erstmals ins Programm geholten „Out Of Time“.

Für „Sympathy For the Devil“ kehrt Mick Jagger im glitzernden Sakko zurück, dem folgen mit „Gimme Shelter“, „Paint It Black“ und „Jumpin‘ Jack Flash“ noch weitere All-Time-Favourites. Insgesamt spielten die Rolling Stones am Eröffnungsabend 18 Songs. Auch, wenn die Setlist damit so kurz wie noch nie war, bringen die Briten damit eine fast zweistündige Show auf die Bühne.

Die komplette Setlist:

Start Me Up

Get Off Of My Cloud

Rocks Off

Out Of Time

Angry

Beast Of Burden

Mess It Up

Tumbling Dice

You Can’t Always Get What You Want

Little T & A

Sympathy For The Devil

Gimme Shelter

Honky Tonk Women

Miss You

Paint It Black

Jumpin‘ Jack Flash

Zugabe: